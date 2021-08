$!“Free guy” y los sentimientos detrás de una comedia de acción

Este filme cuenta la historia de Guy (Ryan Reynolds), un individuo muy alegre y optimista que trabaja como cajero en el Banco de Free City Bank. La sencilla existencia de Guy cambia cuando descubre que en realidad es un personaje de fondo no jugable en el ultraviolento videojuego de mundo abierto “Free City”. La peligrosa y atractiva Molotovgirl (Jodie Comer), lo ayuda a navegar el juego y a aceptar el hecho de que la única vida que ha conocido no es real, pero mientras más popular e independiente se vuelve, más peligroso se convierte para la compañía que tiene los derechos del juego y ahora la vida de Guy corre peligro.

“Esto es un poco nuevo para mí”, admitió el actor. “Hay una película que me gusta que se llama ‘Being there’ protagonizada por Peter Sellers y fue como el primer punto de apoyo que tuve para este personaje y este mundo. Hay algo maravilloso en interpretar a un personaje que es amable, ingenuo e inocente. En cierto sentido, es como si fuera un adulto de cuatro años, así que me pareció muy divertido explorar todo con ojos nuevos, que es lo que hace este personaje, y lo filtramos a través del prisma de la comedia y, en ocasiones, el cinismo”.

“No sabía qué esperar”, comenta el cineasta que ganó el Óscar de Mejor guion adaptado por la película “Jojo Rabbit” (2019). “Shawn describió al personaje y eso me atrajo porque siento que mis personajes suelen ser bastante agradables. Es como si acabara de interpretar versiones de mi madre en todos ellos. Y aquí teníamos una versión de mi mamá que supongo que no había crecido y estaba obsesionado con el control. Básicamente, los personajes en los que he trabajado están basados en personas que he conocido y he conocido a mucha gente así en Estados Unidos”.

El intercambio concluyó entre más anécdotas de la filmación y hasta algunas experiencias con videojuegos, pero lo que siempre estuvo presente fue la apreciación que todos sienten por la historia que han contado y la alegría de por fin compartirla con el resto del mundo a través de la gran pantalla.