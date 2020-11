$!Gabriel Porras; el actor de telenovelas que tiene en la mira a RD para su debut como director de cine

A Gabriel Porras lo hemos visto personificando diversos roles en exitosas telenovelas de su país natal, México, como también de Estados Unidos. “¿Dónde está Elisa?”, “El Señor de los Cielos” y “La casa de al lado” son de las más recordadas por el público dominicano. Ahora, y con la pandemia del coronavirus el veterano actor ha buscado diversificar aún más su dilatada carrera, pero esta vez detrás de las cámaras.

En entrevista para Diario Libre a propósito de su visita al país para participar en la segunda temporada de “La guerra de los sexos”, el intérprete azteca señaló que está alistando su incursión como director de cine y tiene a la República Dominicana en la mira.

“Mi proyecto más importante que tengo actualmente es que me quiero convertir en productor, quiero cambiar al otro lado de las cámaras y dirigir es lo que me está llamando más la atención. He escrito una película y he empezado a escribir otra”, dijo Porras, quien ya ha participado como actor en el país en la cinta “Al fin y al cabo”, protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

“El guión que estoy escribiendo quiero suceda en Dominicana, porque sé que tiene mucho apoyo respecto al cine y me gustaría que sea con actores dominicanos y que le guste mucho a la gente, esa es mi idea”, detalló emocionado sobre este nuevo paso en su carrera.

Desde hace un tiempo no le vemos en Telemundo, su casa por varios años, la última producción en la que le vimos fue “No te puedes esconder”, un proyecto que también se transmitió por Netflix con un formato tipo serial con menos capítulos que una telenovela tradicional, algo que asegura es la tendencia mundial.