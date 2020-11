$!George Clooney confirma regaló un millón de dólares en efectivo a cada uno de sus 14 amigos

La noticia de un desprendimiento económico sin precedentes del actor George Clooney sorprendió a los fanáticos del actor al revelar que el ganador del premio Oscar había invitado a su grupo de amigos a cenar y les regaló a cada uno una maleta que contenía 1 millón de dólares en efectivo. Esto fue mucho antes de que Clooney, Gerber y otro socio comercial vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares.

Según “Infobae”, en una reciente entrevista de GQ que lo tiene de portada, Clooney, de 59 años, dijo que cuando decidió regalar todo ese dinero a sus amigos, estaba soltero, envejecía y no esperaba tener una familia. El actor y director ahora está casado con la abogada Amal Clooney y es padre de los gemelos Alexander y Ella de 3 años.

“Y pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me ayudaron de una forma u otra”, recordó. “He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y los he ayudado a lo largo de los años. ... Y pensé, ya sabes, sin ellos no tengo nada de esto”.

“Simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús?”, explicó en la edición especial “Men of the Year” de GQ.

Clooney también confirmó la parte de la historia sobre las maletas y dijo que eran de la marca equipaje de alta gama Tumi.

“Recuerdo haber hablado con un imbécil muy rico con el que me encontré en un hotel en Las Vegas. En ese momento había salido la historia y él me preguntó: ‘¿Por qué harías eso?’ “, y yo le respondí. ‘¿Por qué vos no lo harías?”, aseguró.