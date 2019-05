Gestión de RD en Mercado de Cine de Cannes con resultados positivos

El Mercado del Cine que abrió el pasado 14 de este mes y que deberá concluir el próximo 24, ha dejado notas positivas para los productores de películas que forman parte de la delegación que llevó la Dirección General de Cine a la edición 72 del Festival de Cannes.

La actriz dominicana Lía Chapman, el director español Marcos Moreno, la joven directora Paula Cury Melo, Armando Guareño, director ejecutivo del Dominican Film Festival in New York, participan en el Mercado del Cine en el que negocian sus respectivos proyectos.

Para la destacada actriz dominicana Lía Chapman, el Festival de Cannes es el escenario ideal para todo aquel que gesta algún proyecto cinematográfico.

“Esto es importante para nuestro país, para la industria y su proyección. En lo que tiene que ver con nuestra película debo decirte que poder trabajar junto a Marcos ha sido maravilloso”, comentó Chapman.

Aunque aún no han finiquitado algunos acuerdos del talento que estarán en la película, anticipó que volver al país la tiene emocionada porque además de contribuir a la contratación de personal, la producción tendrá locaciones en su natal Barahona. “Me interesa llevar una coproducción cada año. Es nuestro interés, de manera que vamos a ver cómo va todo eso. Me entusiasma poder estar en los estudios de Lantica en Juan Dolio”, explicó la destacada actriz.

Marcos Moreno y Lía Chapman llegaron a Cannes para buscar alianzas para la filmación de su película “Things We Did For Freedom” que rodarán en la República Dominicana este año. “Nos ha ido muy bien con los resultados en las gestiones que estamos realizando. Aquí hemos presentado nuestro proyecto con el propósito de venta internacional, además estamos apoyando a la Dirección General de Cine por la iniciativa que han tenido en el Festival de Cannes”, reflexionó Moreno.

Paula Cury Melo viajó por primera vez al Festival de Cannes. Poder ver profesionales de distintas áreas, concentrados en un lugar y con un mismo propósito ha sido grato. “Las conexiones que uno ha hecho aquí pueden perdurar toda la vida. Esta vez traje mi documental que se titula ‘A la deriva’, un retrato de las experiencias de las madres adolescentes en la República Dominicana, el cual he socializado con el propósito de que sea tomado en cuenta en festivales internacionales y para su distribución”, comentó.

Armando Guareño, director ejecutivo del Festival Dominicano de Nueva York, es de los que resaltan el valor del Mercado del Cine. “Este es el lugar para los programadores, cineastas y distribuidores”, reseñó.

En la delegación dominicana también estuvieron los ejecutivos de Lantica Media, empresa que llevó la película “La fiera y la fiesta” de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, la cual abrió la proyección de las obras a los distribuidores de Cannes.

Hoy serán proyectadas en la sala G del Palacio del Festival el documental “Por eso vengo al río” de Fernando Blanco y la película “Colours” de Luis Cepeda.

Estas presentaciones completan el ciclo de exhibiciones inaugurado por “La fiera y la fiesta” y “El proyeccionista” de José María Cabral cuya presentación se realizó ayer.