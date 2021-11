$!“Ghostbusters: Afterlife”, el nuevo futuro de la franquicia

Entre los estrenos de la semana vemos el regreso de una franquicia emblemática de la década de los 80 con la llegada de “Ghostbusters: Afterlife”, filme dirigido por el cineasta Jason Reitman, que cuenta con estrellas como Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim, Annie Potts, Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson. En esta historia veremos lo que ocurre cuando una madre soltera y sus dos hijos se ven obligados a mudarse a un pequeño pueblo en Summerville, Oklahoma, para vivir en la vieja granja que les dejó su difunto abuelo Una vez allí comienzan a descubrir la conexión de su familia con los Cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo.

Esta película forma parte del universo original de los Cazafantasmas, es decir que los eventos de “Ghostbusters” (1984) y “Ghostbusters 2” (1989) forman parte de esta continuidad, aunque el reboot del 2016 no formará parte de este mundo y actualmente no hay planes para producir más secuelas relacionadas con esa continuidad. Asimismo, Jason Reitman es el hijo del director Ivan Reitman, quien dirigió las dos primeras entregas de esta franquicia. Por cierto, Jason tiene otra conexión con los Cazafantasmas, ya que también apareció en “Ghostbusters 2” como el niño que le dice al Doctor Raymond “Ray” Stantz (Dan Aykroyd) que, según su padre, los Ghostbusters están “llenos de excremento”. Por otro lado, reseñar que este es el primer filme de la franquicia que no se desarrolla en la ciudad de Nueva York.