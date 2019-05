$!Halle Berry, “La acción (en el cine) es una droga a la que ahora soy adicta”

Atrayendo las miradas de las mujeres al mismo nivel que los hombres, Halle Berry no pasa para nada desapercibida al llegar al Hotel Caesar Palace de Las Vegas. Y lo mismo pasa en el cine, con la superproducción del tercer capítulo de “John Wick”, donde ella también protagoniza a la par de Keanu Reeves las mejores escenas de acción. Y en un momento donde Hollywood vive una verdadera revolución femenina, demuestra que la igualdad entre el hombre y la mujer es posible, agregando las mejores hormonas femeninas a la testosterona del cine de superacción.

Para alguien que está acostumbrada a romper las barreras, como cuando fuiste la primera actriz de color que ganó un Oscar, ¿resulta más fácil tratar de imponer ahora la igualdad de género en el cine?

Sí, al menos en nuestra época hay ganas de mostrar el poder que realmente puede tener la mujer y nuestra película es una buena forma de mostrarlo. Como mujer me siento con mucho poder con el solo hecho de poder luchar a la par del hombre en el mundo del cine de acción.

¿Y más allá de la ficción crees que la mujer en el cine de acción también es un buen ejemplo de la mujer en la vida real?

Bueno, con John Wick lo vas a ver multiplicado, pero las mujeres bien pueden sentirse empoderadas al ver que otra mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, o incluso más.

¿Las fotos que subiste a Internet mostrando tus abdominales también fue una forma de demostrarlo?

(Risas) Es que estaba en el mejor estado físico que tuve en mi vida y tenía que mostrarlo (Sigue riendo). De verdad, nunca antes hice tantos ejercicios en mi vida. Y nunca había estado tan bien mental y físicamente también.

¿Qué tan difícil fue el entrenamiento para las increíbles escenas de acción de “John Wick 3”?

No te miento. Nunca antes había entrenado tanto como lo hice para esta película. Debo haber entrenado por lo menos cinco meses, seis días a la semana sin parar, y aprendí muchísimo. Pude entrenar también con los mejores del mundo de artes marciales. Fue como tomar el mejor curso intensivo donde a lo mejor otras personas necesitan entre dos o tres años para llegar al nivel que conseguí en cinco meses. Es lo más duro y difícil que hice en mi vida.

¿Entrenaste también al mismo nivel que Keanu Reeves y el resto de los hombres?

Sí. No me trataron nunca como una dama. El nivel fue una locura. Me pedían que hiciera todo una otra vez, pero sin tratarme diferente. Todo lo contrario, era solo un “Vamos, una más, otra más... sigue”. El desafío fue increíble. Trabajé con un equipo especial y hasta Chad (Stahelski), el director vino también al entrenamiento.

¿Le enseñaste algunos trucos a tu hija Nahla de 11 años?

Sí, traté de enseñarle lo que pude a mi hija.

¿Te animarías a usar en la vida real los superpoderes de acción que vemos en cine?

Supongo que sí. Creo que podría protegerme tanto a mi como mis hijos. Es algo que ya forma parte de mi cuerpo.

María Halle Berry, nació un 14 de agosto de 1968, en Cleveland (Ohio), exactamente a las nueve de la noche. El padre, Jerome, trabajaba en un hospital cuando conoció a la madre, Judith, de profesión enfermera, antes de separarse cuando Halle tenía apenas 4 años. Sin embargo, el fracaso familiar se convirtió en un desafío para conseguir otro estilo de éxito a nivel personal cuando con la misma belleza que hoy la caracteriza, ganó el título de Miss Teen All American Pageant, en 1985, un año antes de llegar a la final del concurso Miss USA. El primer trabajo como actriz lo consiguió con la serie de televisión ‘Living Doll’ y en el cine debutó al lado de Spike Lee como la drogadicta de la película “Jungle Fever” (donde incluso pasó varios días sin bañarse para vivir su personaje, en carne propia). También fue la sensual secretaria que seducía a Pedro en “Los Picapiedras” y la jovencita que enamoró a Warren Beatty en “Bulworth”, mientras seducía también al público en películas como “Swordfish” (donde cobró US$2.500.000 para aparecer desnuda) y el rol de Jinx en la película del Agente 007 “Die Another Day”. En el medio, también se dio el lujo de convertirse en la primera y única afroamericana que ganó un Óscar como Mejor Actriz (con “Monsters Ball”), antes de ser también la primera mujer que interpretó dos diferentes superhéroes de comics en universos tan distintos como DC Comics con Catwoman y Marvel con el rol de Storm de los X-Men. Desde abril del 2007 incluso tiene su nombre grabado con una estrella dorada en una de las baldosas del Paseo de la Fama, exactamente en 6801 Hollywood Boulevard. Muy pocos lo saben, pero ella había sido la gran elegida para acompañar a Keanu Reeves en la película de acción “Speed” en el rol que terminó haciendo tan famosa a Sandra Bullock, pero con la producción de superacción de John Wick, finalmente llega el momento de la revancha, para trabajar finalmente con Keanu, en el tercer capítulo de la historia que ella misma presentó, por primera vez, en el exclusivo festival Cinemacon de Las Vegas.

¿Qué estilo de acción recomendarías para un lugar como Las Vegas?

Dos cosas: Apostar y... room service (Risas).

¿Te gusta apostar fuerte en el casino?

La verdad, no. Una vez, en 1994, perdí mil dólares y prometí nunca más apostar en ningún casino. Nunca más volví a jugar. Solo vengo a Las Vegas para ver gente, comer bien, ver algún show. El juego quedó afuera de mi vida.

¿Filmar una película de acción como el tercer episodio de “John Wick” no fue una gran apuesta?

(Risas) Es verdad porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Habíamos empezado con el entrenamiento mucho antes de recibir incluso el guion. De verdad no tenía la menor idea de lo qué iba a hacer, pero tampoco me importaba.

¿En serio?

No me canso de decir que fue uno de los momentos más importantes de mi carrera, hasta ahora. “John Wick” es la mejor serie de acción, porque todo es real, con actores reales haciendo escenas reales, sin efectos de ninguna computadora, siempre elevando la barrera de la excelencia. Y ser parte de algo así, manteniendo o mejorando el nivel es un tremendo honor.

El tercer capítulo de John Wick continúa con la historia del superasesino que interpreta Keanu Reeves, perseguido por haber matado un miembro del sindicato internacional de asesinos. Y una tentadora recompensa de 14 millones de dólares (que suben a 15, cuando la tarea se hace todavía más difícil), agrega mucha más acción que argumento. Es así como también encuentra ayuda con el personaje de Sofía, excelentemente representado por Halle Berry, que en total contraste con su clásico personaje de Gatúbela, también cuenta con la ayuda de sus fieles perros para formar parte de la acción en el cine.

¿Es cierto que habías pedido personalmente que te contrataran para este tercer episodio de “John Wick”?

Yo siempre había sido una gran admiradora del mundo de John Wick y cuando me enteré que el director estaba buscando una mujer para interpretar cierta clase de personaje muy impresionante... fui a la oficina del director Chad Stahelski para decirle personalmente “¿Sabes qué? Yo soy esa mujer.”

¿Valió la pena?

De verdad es otro nivel. Aprendí tanto... Todo lo que quería hacer cuando me despertaba era ir al estudio y ver trabajar a Chad (Stahelski). Tenía cámaras por todos lados, podías ver exactamente donde él estaba. Y al momento de trabajar, yo también hice lo mejor que pude porque sabía que él también me estaba mirando. Es un perfeccionista que me inspiró a mostrar lo mejor de mí.

¿Cuál dirías que son las mejores escenas de acción de la película?

Hay escenas impresionantes con Keanu peleando en motocicleta, con cuchillos... hay tantas escenas de acción. Y desde mi punto de vista no creo haber visto nunca una película tan hermosamente filmada como esta.

¿Lo harías de nuevo?

Pienso hacer muchas más películas así. Es como una adicción. La acción es una droga a la que ahora estoy adicta.