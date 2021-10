“Halloween Kills” recauda $50,4 millones en la taquilla

“Halloween Kills” de Universal superó con creces las expectativas, que estaban en un rango más conservador de 30 millones de dólares. También superó fácilmente a su competencia principal, que incluyó la película de James Bond “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”) en su segundo fin de semana y la épica medieval de Ridley Scott “The Last Duel” (“El último duelo”), ambos proyectadas exclusivamente en cines.

La película de James Bond “No Time To Die” se deslizó al segundo lugar en su segundo fin de semana en Estados Unidos, con 24,3 millones de dólares, sólo un 56% menos que el fin de semana pasado y una cifra que eleva su total a 99,5 millones. A nivel mundial, “No Time to Die” ha recaudado 447.521 millones de dólares.

Más abajo en la lista está “The Last Duel”, el drama del siglo XIV de Scott protagonizado por Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer y Adam Driver, que ha recaudado sólo unos 4,8 millones de dólares en 3.065 cines a pesar de las críticas positivas y una exhibición exclusiva en pantalla grande. Distribuida por Walt Disney Co., “The Last Duel” era un título que la compañía heredó en su acuerdo con 20th Century Fox.

Esta semana, la adaptación de gran presupuesto de Warner Bros. de “Dune” (“Duna”) se estrena en cines y en HBO Max, al igual que “Ron’s Gone Wrong” (“Ron da error”) de Disney y “The French Dispatch” (“La crónica francesa”) de Wes Anderson.

“Cada semana recibimos una lección sobre la dinámica de este mercado en relación con los distintos modelos de estreno”, dijo Dergarabedian. “‘Halloween Kills’ es importante porque la gente podría haberse quedado en casa... Esta es una prueba del poder del cine y su atractivo para el espectador”.

A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales se darían a conocer el lunes.

1. “Halloween Kills”, 50,4 millones de dólares.

2. “No Time to Die”, 24,3 millones de dólares.

3. “Venom: Let There Be Carnage”, 16,5 millones de dólares.

4. “The Addams Family 2”, 7,2 millones de dólares.

5. “The Last Duel”, 4,8 millones de dólares.

6. “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, 3,5 millones de dólares.

7. “Free Guy”, 680.000 millones de dólares.

8. “Lamb”, 543.000 millones de dólares.

9. “Candyman”, 460.000 millones de dólares.

10. “Dear Evan Hansen”, 410.000 millones de dólares.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como http://twitter.com/ldbahr.