$!Harrison Ford habla para Diario Libre sobre su nueva película y si tiene planes de retirarse

El hecho de que una novela de aventuras escrita hace más de un siglo aún pueda inspirar a niños e influenciar a realizadores explica su atractivo universal y la atemporalidad de sus temas. El clásico The Call of the Wild, de Jack London, es uno de esos libros. Tuvo su primera adaptación al cine hace mucho tiempo, en 1923. Ahora será recreado por completo en manos del director Chris Sanders y del célebre actor Harrison Ford.

La novela, publicada por primera vez en 1903 por el escritor estadounidense Jack London, cuenta las aventuras de Buck, un perro doméstico que fue arrancado de su cómodo hogar en California y abandonado en el que corre con un equipo de perros de tiro en el Yukón de Alaska durante la época de la fiebre del oro, un mundo al que se adapta o muere.

En su recorrido, conoce a John Thornton (Ford), uno de los pocos humanos que es amable con él y con quien forma un vínculo de inmediato. Thornton también está en el camino del Yukón, pero mientras otros buscan oro, él va en busca de redención, entendimiento y paz tras la muerte de su hijo.

El llamado salvaje es un cuento épico que recurre a los animales para explorar temáticas de la condición humana. Fue realizada por expertos con efectos visuales de vanguardia y lo último en tecnología de captura de movimiento para darles vida y autenticidad a Buck y a sus compañeros caninos, tanto en un plano emocional como visual.

En una habitación de hotel en Beverly Hills, nos encontramos con Ford. Viste una camisa azul y un par de jeans oscuros, y bebe una taza de café. El mismo hombre que le dio vida a Indiana Jones, Han Solo y Rick Deckard, con un brillo permanente en los ojos, es directo para hablar. Está alegre, relajado y feliz de explicar por qué decidió responder al llamado de la naturaleza.

Para ser un libro que se publicó por primera vez hace casi 120 años, es bastante sorprendente que The Call of the Wild aún sea parte de los programas escolares. ¿Lo leíste cuando estabas en la escuela?

Sí, en la secundaria. Considero que es el momento adecuado para leerlo solo. Pero si tienes la posibilidad de estar acompañado por tus padres, puede leerse antes. A eso apunta la película que estamos haciendo. Estamos filmando una película basada en The Call of the Wild, a la que los niños más pequeños podrán apropiársela, participar en ella y disfrutarla, y esperamos que lo hagan en un cine con sus padres.

¿Qué sensación te produce trabajar en producciones más orientadas a la familia?

Se siente bien. Mis hijos ya son grandes, pero tengo un nieto de ocho años... En mi carrera, tuve la suerte de filmar muchas películas para la familia, y su éxito me permitió hacer otros proyectos que me interesan, explorar otros temas y otro tipo de personajes. Pero a medida que van pasando las generaciones, me redescubren gracias a series como STAR WARS o Indiana Jones, y espero que esta historia ocupe la misma categoría y sea como un regalo que siempre se renueva.

La novela y la película cubren temáticas amplias: redención, búsqueda de la identidad, lo innato versus lo adquirido; ¿cuál de ellas resonó más en ti?

Hay un eje temático para el animal, para Buck, y otro para Thornton, mi personaje. La historia alrededor de Thornton tiene que ver con la redención, con reconectarse con su realidad emocional, y eso sucede a través de su relación con Buck. Mientras que Buck siente el llamado de la naturaleza, supera su historia doméstica anterior y encuentra su verdadera naturaleza entre animales salvajes, Thornton se enfrenta a todo aquello que lo llevó a dejar su hogar y a su familia en los Estados Unidos.

A diferencia de muchos otros personajes en la historia, Thornton no viaja al Yukón en busca de oro.

No vino a Alaska para buscar oro en absoluto. Vino porque él y su hijo siempre soñaron con vivir aventuras y, en particular, su hijo tenía una gran curiosidad por las montañas y por las historias en torno a la fiebre del oro. Lamentablemente su hijo murió y su matrimonio sufrió dificultades porque tanto él como su esposa no lograbron lidiar con esta pérdida y se alejaron. Cuando Thornton se encuentra con Buck, se embarca en una aventura similar a la que le hubiera gustado compartir con su hijo, y mientras observa cómo la naturaleza atrae a Buck, reúne el coraje para regresar y enfrentar su vida familiar.

Al igual que Thornton, mantienes una vida de perfil bajo, muy privada...

No lo creo... No me escapo, pero sí intento mantener a mi familia al margen de mi carrera.

Thornton y Buck tienen una relación muy especial. ¿A ti también te gustan las mascotas?

Siempre tuve perros. En este momento, nos quedamos con tres de cuatro. Todos fueron adoptados, vienen de refugios o los encontramos en la calle. Dos son mezcla de terrier y el otro es una especie de pug. Así que sí, siempre tuve perros.

¿Qué tipo de relación tienes con tus perros?

Cada uno tiene su personalidad, y creo que mi relación depende de su naturaleza y de su personalidad. Con cada perro es diferente. Juno y January son hermanos, pero tienen personalidades muy distintas, y Mugs, el pequeño pug, está casi ciego, quizá hasta sordo, así que ahora es un poco diferente.

¿La relación que tienes con tus mascotas influyó en tu decisión de hacer la película?

Se trata más de la narrativa. Fue la oportunidad de hacer algo distinto, interpretar a un personaje que no he interpretado antes. Hacer mi trabajo, que me encanta, y compartirlo con personas talentosas de quienes admiro su trabajo.

El director de la película, Chris Sanders, es reconocido por dirigir películas animadas comoThe Croods o Cómo entrenar a tu dragón, pero nunca había dirigido una película de acción real. ¿Esto te hizo dudar a la hora de tomar la decisión de trabajar juntos?

No creo que fuera un obstáculo en lo más mínimo. Si bien Chris no había dirigido a actores de carne y hueso, ciertamente entiende la historia como nadie, y creo que los actores que eligió tenían muy en claro lo que Chris esperaba del guion y del trabajo con él. En realidad, el desafío está en mantener el tono de la película. Si todo es demasiado bonito o divertido, nos estaremos desviando de la historia. El objetivo es que el público se involucre emocionalmente en el relato para apreciar todo su valor, y eso implica no decirle cómo debe sentirse, sino permitirle experimentar la historia a medida que se va desarrollando.

Es difícil trazar una línea emocional en una película cuando el personaje central es un perro animado...

...que no habla.

Correcto.

Los diálogos están a cargo de los personajes humanos, y ellos se refieren a la conducta del perro, pero no se trata de una bonita ceja arqueada... con eso no alcanza.

Sin embargo, Buck se las arregla para decir mucho sin usar palabras.

Creo que completamos al perro. Mantenemos una coherencia emocional con él. Pero si lo reemplazamos demasiado, entonces no puede participar, y solo restaría acomodarse en el asiento y observar. No quiero decir que sea una película difícil de mirar, solo que te atrae. Queremos asegurarnos de no indicarle al público lo que esperamos de él.