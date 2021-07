Harrison Ford y Antonio Banderas, juntos en "Indiana Jones 5"

Harrison Ford encabeza el elenco de Indiana Jones 5, nueva entrega de la popular saga que estará dirigida por James Mangold. Pero aunque su rodaje arrancó ya hace varias semanas, el filme sigue reforzando su elenco con nuevos fichajes de altura, el último es la incorporación del español Antonio Banderas.

Tal como informa Deadline, se desconoce qué personaje interpretará el actor malagueño.

Banderas se une así a un reparto que también cuenta con Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson.

La producción está actualmente en marcha y el estreno está programado para el 29 de julio de 2022. Por el momento se desconocen los detalles de la trama.

Mangold toma en este filme el testigo de Steven Spielberg, que dirigió las cuatro primeras entregas de la franquicia. Sin embargo, Spielberg participará en el proyecto como productor. Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel se unen al cineasta como productores. John Williams, que ha trabajado en la música de las películas anteriores, también regresará como compositor. Jez Butterworth, John-Henry Butterworth y Mangold están detrás del guion.

Banderas fue nominado al Oscar en 2020 por su trabajo en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. Recientemente ha aparecido en títulos como The Laundromat. Dinero sucio, Las aventuras del Doctor Dolittle o El otro guardaespaldas 2. Próximamente estará en Uncharted, Competencia oficial, The Enforcer y The Monster of Florence. Además, volverá a poner voz al Gato con Botas en el filme de animación Puss in Boots: The Last Wish.

La producción de Indiana Jones ha sufrido varios retrasos. Además de la pandemia de coronavirus, recientemente Ford sufrió una lesión en rel rodaje. "En el transcurso de los ensayos para una escena de una pelea, Harrison Ford sufrió una lesión en el hombro. La producción continuará mientras se evalúa el tratamiento apropiado", anunció Disney en un comunicado.

Las cuatro entregas anteriores de la franquicia -'En busca del arca perdida', 'Indiana Jones y el templo maldito', 'Indiana Jones y la última cruzada' e 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'- convirtieron al arqueólogo en todo un icono popular y recaudaron en taquilla casi 2.000 millones de dólares.