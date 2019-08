“Hobbs & Shaw” sigue sólida en el primer lugar de la taquilla

Hobbs & Shaw”, película derivada de la franquicia “Fast & Furious”, fue la número 1 en la taquilla en Norteamérica en un fin de semana lleno de estrenos.

Universal Pictures calculó el domingo que “Hobbs & Shaw” recaudó $25.4 millones en cines de Estados Unidos y Canadá, para sumar un total de $108.5 millones en Norteamérica.

“Scary Stories to Tell in the Dark”, filme para mayores de 13 años, quedó en segundo lugar tras recaudar más de lo esperado: $20.8 millones. Lo siguió de cerca en el tercer lugar “The Lion King” con $20 millones en su quinta semana en cartelera.

“Dora y la ciudad perdida de oro”, que estrenó este fin de semana, quedó en cuarto lugar con $17 millones, mientras que “The Art of Racing in the Rain” estrenó en sexto lugar con $8.1 millones.

“The Kitchen”, con Melissa McCarthy y Tiffany Haddish, quedó en séptimo lugar con $5.5 millones.