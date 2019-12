$!Home Alone: estos son los elegidos para protagonizar el “remake” 27 años después

Home Alone es una película que no puede quedarse en la lista de los filmes para ver en estas navidades. Sin embargo, ya es necesario que se actualice con una nueva versión. Conscientes de esto, ya se está preparando el remake de la cinta Mi Pobre Angelito (Home Alone) para Disney+ ya tiene cuenta con su elenco principal, reportó Variety.

Los actores Archie Yates, Ellie Kemper y Rob Delaney fueron los elegidos para estelarizar la historia que será dirigida por Dan Mezer a partir de un guion realizado por Mikey Day y Streeter Seidell.

De acuerdo al “eldiariony”, fuentes afirman que Yates no va a encarnar a una nueva versión de Kevin McCallister, quien fue interpretado por Macaulay Culkin, sino que hará a un papel totalmente distinto en una premisa similar a la original.