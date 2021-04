$!“Hotel Coppelia”, entre la piratería y el reconocimiento

SANTO DOMINGO. Pocas cintas dominicanas han generado tanto morbo y curiosidad como “Hotel Coppelia”, una película de corte histórico, dirigida por José María Cabral y protagonizada por las actrices dominicanas Lumy Lizardo y Nashla Bogaert y el actor cubano Jazz Vilá, que asume un papel femenino.

Este repentino interés se produjo luego de la filtración de varias escenas de desnudos, que incluyen los de la actriz Nashla Bogaert, por los que se convirtió en tendencia nacional.

El propio director tuvo que salir al frente de las reacciones y defender los desnudos de la cinta que está disponible en HBO, HULU y Amazon Prime, y es la primera película local que se ve a nivel mundial en tres plataformas diferentes.

“En la historia del cine ha habido desnudos desde el siglo XIX”, fue lo que dijo en ese momento. Sin embargo, esto no es lo que le preocupa al director de cine, sino que este interés ha hecho que la producción haya sido pirateada sin ningún control.

“Ya Hotel Coppelia está pirateada everywhere. No anuncio nada nuevo, ya varias personas me han mandado las apps y páginas”, se quejó al tiempo de informar que la cinta llegará a los cines este 15 de abril, y que por la pandemia pensó que no llegaría a las salas locales.

A Diario Libre dijo que se molestó mucho al darse cuenta de que estaba pirateada porque le gusta que sus cintas vayan al cine.

“Yo trabajé el sonido 5.1, los colores, el formato y todo fue para que la cinta pudiera verse en el cine. Me molesté mucho porque fue hecha para una experiencia que solo la puede brindar una sala de cine”.

“En un momento perdí la esperanza, sobre todo durante la pandemia, porque la cinta se estrenaba en el 2020 y viendo que casi todos los festivales eran cancelados, las salas de cine cerradas... como que todo estaba muy nublado, pero poco a poco todo fue encajándose”, señaló durante la conversación.

Es ahí donde presenta la cinta en los festivales de cine de La Habana y Miami. Sin embargo, fue el acuerdo con HBO para su distribución a nivel mundial que la puso en la mira de todos, algo que algunos cuestionan, pues esperaban verla primero en el país. “Nosotros teníamos ya el acuerdo con HBO para estrenarla en marzo del 2021, porque teníamos previsto sacarla en el país en el 2020, pero al cancelarse todos los eventos por la pandemia tuvimos que esperar y cumplir con el contrato que ya teníamos listo con HBOMax. Sale ahí, y la verdad es que ha sido muy grata la sorpresa de ver que ha tenido muy buena acogida, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos y estoy muy contento”, señaló Cabral.

La cinta aborda una temática histórica que muchos señalan como su principal esencia.

Cabral explicó qué lo llevó a embarcarse en un proyecto de este tipo. “A mí me fascinaba mucho esa época desde siempre y cómo se dio, entonces me puse a investigar mucho al respecto (la Guerra de abril de 1965), y me puse a buscar las historias de esas personas que no salen en los libros, conversando con los autores y ahí me hablaron de personas que entrevistaron; y por ahí me fui, entrevisté también a esas personas y encontré un grupo muy interesante de personas desconocidas que no están en los libros”, explicó.

Es ahí de donde salen estas mujeres explica. “Había todo tipo de actividades que hacían estas mujeres, desde dar clases hasta ayudar a los combatientes, además de otras que pelearon a mano armada, pero existía además un grupito que me interesó mucho de mujeres que sí estaban ahí, que sí estaban defendiendo la causa, pero también eran trabajadoras sexuales. Me llamó la atención porque estaban en contacto directo con los combatientes constitucionalistas y con los gringos”, señaló.