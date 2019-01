$!Ya se estrenó “How to train your dragon 3”

SANTO DOMINGO. La popular saga animada de dragones y vikingos de DreamWorks Animation regresa a las salas de cine con una tercera película, “How to Train Your Dragon: The Hidden World”. En esta ocasión mientras Hipo trata de crear una utopía en la que vikingos y dragones pueden coexistir, descubre que Desdentado no es el último de su especia ya que aparece otra Furia Nocturna. Ahora estos amigos deben de tomar decisiones difíciles si quieren encontrar primero “El Mundo Oculto”, una utopía secreta de dragones, antes de que un tirano llamado Grimmel.

Hasta ahora esta parece ser la última película de la saga de “How to train your dragon”, pero la franquicia también incluye varios cortometrajes y series de televisión que cuentan historias que sirven de puentes entre una película y otra. Por cierto, un miembro del elenco ya tiene mucha experiencia lidiando con dragones, se trata de Kit Harington, quien interpreta al estoico Jon Snow en “Game of Thrones”, la popular serie de HBO que cuenta con sus propias criaturas fantásticas. De todas formas, será muy interesante ver cómo concluirá la saga del joven vikingo llamado Hipo y su gran amigo, el dragón al cual nombró Desdentado.