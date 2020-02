$!Hoy se conocen los ganadores de los Premios Óscar 2020

Favoritas

Los Premios Óscar 2020 tienen en total 24 categorías, pero existen seis que son las más codiciadas. Los premios a mejor largometraje, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, son los anuncios más esperados y los responsables de otorgarles credibilidad y fama a sus ganadores. Para este año muchos aseguran que no habrá grandes sorpresas y que las predicciones serán muy certeras.

Para mejor largometraje la mayoría de los sitios especializados colocan a “1917” como su favorita. Aunque algunos críticos afirman que “Parásitos”, pudiera dar la sorpresa. Cualquiera de las dos puede ganar, pero “1917” lleva ventaja después de ganar el Globo de Oro y el BAFTA en esta misma categoría.

En tanto que en el renglón de mejor director apunta hacia Sam Mendes por “1917”, seguido de Bong Joon-ho con “Parásitos”. La crítica especializada tiene a Renée Zellweger por “Judy”, como la ganadora inminente. La actriz ha ganado este año en esta categoría en los BAFTA, Globos de Oro y los SAG SAG Awards. Joaquin Phoenix es el favorito en la categoría de mejor actor. Phoenix ha arrasado en esta temporada de premios y seguramente coronará este año con el Óscar por encima de actores como Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time... In Hollywood) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Concluyen la lista de favoritos Laura Dern como major actriz de reparto y Brad Pitt como mejor actor de reparto.