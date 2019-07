¿Ilegal o sólo inmoral? Film explora suicidio por texteo

Michelle Carter le envió a su novio incontables mensajes de texto alentándolo a seguir adelante con su plan de quitarse la vida, hasta que finalmente lo hizo.

Dos años después de que Carter fuera condenada por homicidio involuntario en un caso que conmocionó a Estados Unidos, la directora de un nuevo documental quiere que los espectadores decidan por sí mismos si sus acciones fueron criminales.

La película de dos partes, que se estrena el 9 de julio en HBO, escarba en el caso legal contra Carter y explora un lado distinto de la joven de Massachusetts presentada por los fiscales como una vil manipuladora que convenció a Conrad Roy III de que se suicidara en busca de atención.

“Presentaron esta historia muy simple de que Michelle Carter era esta beldad fría que se propuso matar a un joven para hacerse popular”, dijo Erin Lee Carr, la directora de “I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter” (Te quiero, ahora muérete). “Yo sabía que eso no iba a ser correcto, pero que por último sería la narrativa presentada por la fiscalía”.

El documental llega en momentos en que los abogados de Carter apelan su caso en la Corte Suprema federal. Carter, ahora de 22 años, comenzó a cumplir su sentencia de 15 meses de cárcel en febrero, pero sus abogados esperan presentar su apelación ante el máximo tribunal de la nación antes del 8 de julio.

Carter optó por un juicio sin jurado, con lo que un juez decidió su suerte. Carr dice que quiere que la película actúe como el juicio con jurado que Carter no tuvo.