$!Iniciativa de la DGCINE provoca reacciones de protagonistas de la industria

Una campaña que comenzó este fin de semana en su red social de Instagram, la Dirección General de Cine (DGCINE) destaca el desempeño en producciones cinematográficas de Nashla Bogaert y Josué Guerrero, al encarnar a sus personajes, desató reacciones adversas y positivas por parte de la comunidad del cine.

Mientras la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) apoyaba la iniciativa al convocar a sus afiliados a compartir fotografías en Instagram de los personajes asumido en el cine. “Nos unimos a la iniciativa de DGCINE, publica tu collage de fotos con caracterizaciones en el cine”, es el comunicado de ADAC para sus afiliados.

Sin embargo, el actor y presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes de Audiovisuales (SODINAVI), criticó que lo que ha hecho la DGCINE.

“A la DGCINE nunca he sentido malestar alguno por el éxito de otro, al contrario, lo aplaudo, me hago eco, lo celebro, y lo grito a todo pulmón porque entiendo que los éxitos de cada uno es un logro de todos. He sabido publicitar, promocionar los proyectos de todos sin que estos siquiera me lo pidan, y eso me da satisfacción real y honesta.

Cuando la prensa da una página completa a un proyecto o a la Bio de amigos y los no amigos del medio, también lo aplaudo, porque esto, el arte, la cultura, es una actividad que en países como los nuestros, todos tenemos que empujar a una misma dirección para lograr lo mejor para todos. Pero no entiendo por qué en la página Instagram de la @dgcinerd instituto estatal que rige todo lo que tiene que ver para proyectos audiovisuales tratando con igual derecho y equidad a todo el profesional del oficio que requiera de ellos, no es una casa productora, ni una agencia para publicitar talentos, más si impulsar la industria local y al país para inversiones extranjeras”, comentó.

Agregó: “No comprendo como en su Instagram publican dos o tres fotos con la imagen de dos o tres compañeros caracterizados donde ellos, ustedes “DGCINE” hacen una encuesta para que digan si existen otros actores además de esos tres amigos, que puedan o han hecho, o tienen la capacidad de caracterizaciónes, si hay otros que saben hacer la tarea, dicen”.

No es labor para la DGCINE

Consideró que la acción no le corresponde, sino a los medios de comunicación desarrollar esa labor. “Entiendo que esas dinámicas son para los medios de comunicación, los programas de variedades y espectáculos, de páginas amarillistas, de farándula y chismes baratos... Puedo estar equivocado, pero una institución, nuestra, donde debe mantener un perfil institucional, transparente, sin preferencias y sin show- sitos para captar atención que no necesita, no debe de prestarse a esto y de hacerlo debe de existir equidad y así como colocaron estas imágenes colocar también, las fotos de los cientos de actores que hacen su tarea y que también están haciendo cine dentro y fuera del país. Pero al parecer, estas actividades son partes de sus objetivos, imagino que pronto harán un Casandra y un soberano. Velen por los derechos de todos en iguales condiciones y dejen a las agencias y a la prensa el oficio de mercadear a sus talentos”.

Mercedes expresó alegría al saber que su comunicado había generado la atención de sus colegas. “Me alegra saber que mi comunicado haya despertado el interés de justificar el post que subiera la Dirección General de Cine República Dominicana y que ahora la dinámica de el jueguito de las caracterizaciónes “elemento que estamos descubriendo ahora su existencia al parecer“ sea producto para crear publicidad para los actores y sobretodo en común acuerdo con ADAC genial, imagino que ahora veremos en sus historias las fotitos de todos los que se han tomado una foto. Felicitaciones, ahora tendremos igualdad, o equidad, o igualdad más equidad en fin”, comentó en su más reciente publicación.