$!Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno: “Me han dado dos meses de vida”

La actriz Isabel Torres, protagonista de la serie “Veneno”, ha publicado en Instagram un video en el que se despide de sus seguidores tras el avance de su cáncer de pulmón que padece desde 2018. Sus médicos le han dado una esperanza de vida de tan solo dos meses.

“My last video” (mi último video) es el trágico título que ha escogido para su última conexión con sus amigos y seguidores tras dar conocer la triste noticia de su enfermedad.

“Este es el último video que voy a hacer por ahora”, comienza diciendo Torres en la grabación que publicó en redes sociales. “Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida... Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, fue la despedida de la actriz española.