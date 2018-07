“Isla de plástico”, la verdad al desnudo

Santo Domingo. Una gran cantidad de basura llegó al malecón de Santo Domingo tras el paso de la tormenta Beryl, causando gran revuelo, estupor e indignación en la sociedad dominicana. La marea de plástico y desechos son la otra cara de la moneda, la realidad que Cabral y Bogaert enfrentaron durante la grabación de “Isla de plástico”, documental que los llevó a explorar y descubrir que ese país ubicado en el mismo trayecto del sol, dueño de hermosas playas y bellos atardeceres, es el mismo que hoy es amenazado por el plástico, desecho que tarda en degradarse hasta 1,000 años.

“La experiencia ha sido muy abrumadora. Este es un país que tiene un problema serio de basura, pero sobretodo de plástico, que está por todas partes. Visitamos cada rincón de la isla, tanto República Dominicana como Haití, para así conocer toda la problemática”, afirma el director José María Cabral.

Estos dos talentos del cine local decidieron contar esta dura verdad para tratar de inspirar un cambio. “Queremos que “Isla de plástico” llegue a todo el pueblo. Quisiéramos que llegue a la pantalla grande para que todos los dominicanos puedan conocer la realidad. Que se puedan ver en un espejo. El ser humano en general cree que al tirar la basura al zafacón esta desaparece. En el caso nuestro, seguimos la huella de esa basura, y descubrimos que sigue aquí e incluso cumple con un siglo muy peligroso, porque el plástico aunque salga de tú vista, llega a los mares y ríos, daña a los animales marinos y termina en tu plato y tu organismo. Este círculo vicioso de esta basura moderna es lo que hemos documentando y queremos que se pueda proyectar en centros educativos. La idea es que comencemos a crear conciencia y que comprendamos de una vez por todas cual es nuestra realidad”, afirma Nashla.

Para ambos este fue un proceso muy duro, uno que los afectó emocionalmente y los dejo con un amargo sabor. “Es que no es lo mismo saber de una situación que verla, estar ahí tocando esa realidad fue muy duro”, confiesa Nashla. En el caso de José María lo más difícil fue “ver cómo están muchos de nuestros parques nacionales. Me dolió ver esas áreas protegidas donde se supone no hay nadie viviendo, pero a la que llega todos este plástico, lo que muestra lo mal que estamos como país”.

La aflicción con la que hablan espanta, es como si se contaran la trama de una película de terror, con la diferencia que esto no es ficción. “Ahora mismo lo que pasa es que ha llegado a Santo Domingo toda esta basura y plástico. Pero tenemos muchas playas y ríos, e incluso áreas protegidas y parques nacionales, que están llenas de plásticos. Son capas y capas de plástico. Es la basura más visible y la que menos se degrada con el tiempo. Probablemente todavía está por ahí, en el mar, el primer plástico que se creó. Ahora lo que se ha dado es que lo tenemos en frente, aquí en Santo Domingo, y está todo el mundo en pánico, pero eso tiene muchos años pasando y cada vez de manera progresiva se hace peor”, afirma Cabral.

Tres semanas duró todo el equipo que trabajó en el documental viajando a lo largo y ancho de toda la isla, para así poder grabar y mostrar una imagen total del problema. Si calculamos el proceso de investigación y postproducción, es una labor que puede llevarles más de un año. “Un documental nunca se deja de grabar. Entiendo que este trabajo nos tomará todo un año”, reconoció Cabral.

Afirman que recogieron la opinión de casi todos los sectores, y que plantean la problemática y posibles soluciones. Ya han iniciado el proceso de edición y creen que podría estar listo para principio del 2019.