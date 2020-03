Itziar Ituño, la Inspectora Murillo de ‘La casa de papel’, da positivo al COVID-19

Itziar Ituño, la Inspectora Murillo de la popular serie ‘La casa de papel’, anunció que dio positivo a la prueba del coronavirus y afirmó que “esto no es tontería” y a la vez instó a tener precaución.

“Hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico”, confirmó la actriz en su cuenta de Instagram.

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y super peligroso para la gente que está más débil”, escribió en un largo mensaje colgado en la referida red social acostada y con síntomas de debilidad.

“Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá”, añadió.

Hace cuatro días la actriz compartió un vídeo de un aplauso sanitario en su barrio en Basauri (Vizcaya) para motivar a la gente a quedarse en casa.