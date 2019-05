$!James Gunn dice que es una mejor persona

El último año ha sido una montaña rusa para James Gunn, quien fue despedido de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” en julio por unos tuits viejos, y recontratado en marzo.

Pero el guionista y director que estuvo a cargo de las primeras dos películas de “Guardianes”, con las que consiguió el éxito entre la crítica y en taquilla, dijo que la experiencia ha sido aleccionadora.

“Soy una mejor persona de lo que era el año pasado”, dijo Gunn a The Associated Press el sábado. “Me ha vuelto más creativo y enfocado en las cosas que realmente me importan, que son mis amigos, mis relaciones y las películas que estoy haciendo”.

Incluso después de su despido, Gunn no tuvo precisamente un periodo de inactividad, pues poco después fue contratado por la rival de Marvel para trabajar en la secuela de “Suicide Squad”. Ahora Gunn está de regreso en el ojo público para promover la cinta de terror “Brightburn”, que produjo, y para retomar el trabajo en la película de “Guardianes”.

El asunto lo ha hecho ser agradecido por sus amigos que lo han apoyado todo el tiempo. La actriz Elizabeth Banks, quien actúa en “Brightburn”, es una de esas personas con las que puede contar.