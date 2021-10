$!Jamie Lee Curtis critica el uso cirugía cosmética

Jamie Lee Curtis no solo está en contra de los cambiantes estándares de belleza de Hollywood, sino que también está opuesta al uso de procedimientos cosméticos ya que entiende que están acabando con una “generación de belleza”. Recientemente la actriz, productora y escritora estadounidense recientemente habló sobre sus malas experiencias con la cirugía plástica y por qué ahora critica su popularidad.

“Probé la cirugía plástica y no funcionó. Me hizo adicta al Vicodin. Ahora tengo 22 años sobria”, comentó Curtis. Además, también criticó la popularidad de alterar la apariencia, la tendencia actual de rellenos, la obsesión por los filtros y todas las cosas que las personas hacen para ajustar su apariencia en Zoom. “Una vez que te metes con tu cara, no puedes recuperarla”, expresa la actriz.