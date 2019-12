$!Javier Bardem habla para Diario Libre: “Los 50, ahora son los nuevos 49”

Dividiéndose por el mundo, para el glamour del cine, Penélope Cruz había pasado por el Festival Internacional de Cine de Venecia (con la película ‘Wasp Network’ o ‘Escuadrón de Avispas’) cuando Javier Bardem aterrizó en los festivales de Toronto y Zurich, con una misión ‘de película’: Comprometer a crear verdaderos santuarios en el 30% de los océanos donde se prohíba la minería, la pesca y otras industrias destructivas. Y habiendo presentado la propuesta ante las Naciones Unidas, estrena ahora el documental ‘Sanctuary’ donde con Greenpeace viajó hasta la Antártida, sin alfombra roja, para ver que el recalentamiento global, realmente existe.

En marzo cumpliste 50 años. ¿Se nota la diferencia?

Bueno, (los 50) es una edad que realmente te cae diferente que los 48 ¿no? Pero, es verdad que yo creo que uno se cuida e intento cuidarme. Los 50, ahora son los nuevos 49 (Risas).

¿Tiene algo que ver con la idea de haberte asociado con Greenpeace para luchar contra el recalentamiento global?

La gente de Greenpeace lleva trabajando en la asociación durante treinta años. Están cogiendo pruebas de todos los tipos, a nivel de especies, de animales, a nivel de investigaciones en el terreno, las aguas, la tierra, para demostrar lo que pasa cuando se toman decisiones. El drama es más inminente, y la necesidad de acción por parte de los gobiernos es más urgente de lo que pensábamos porque está sucediendo con la velocidad que no desearíamos que fuese lo que es, de una manera muy rápida.

Justo en la semana que estrenaste ‘Sanctuary’ en el Festival de Zurich, se desprendió de la Antártida un bloque de 1.800 km2 ¿Con el cine muestras semejante experiencia en primera persona?

- Sí, lo vi con mis ojos. Yo estaba en el Océano Antártico, a bordo de un barco donde ahora podríais ir en manga corta. Eso es una experiencia, eso sucede y no es normal andar en manga corta en el Antártico. Aunque sea enero o febrero, evidentemente era verano allí pero, aun así, no es normal esa temperatura. Como no es normal que en España ya no hay estaciones: hace mucho calor o hace mucho frío. Yo tengo cincuenta años y recuerdo que a los ocho o diez años había primavera y otoño. Ya no existe eso. Como no es normal todas las bestialidades que están sucediendo a nivel de tsunamis, huracanes, tornados, con una frecuencia extraordinaria. Hasta un ‘negacionista’ ni siquiera niega el cambio climático, lo único que dice es que no es obra del ser humano. Bueno, si no es obra del ser humano que en los últimos treinta años haya crecido 1.5°c la temperatura global, en especial para los polos a un nivel de 2.8°c como se está derritiendo, ¿y si no es nuestra culpa, entonces de quién es? El asunto no es ser activista o no. El asunto es que esto va más allá de nacionalidades, de partidos políticos, de intereses económicos, de clases sociales.

¿Y cómo crees que se puede generar un verdadero cambio?

Yo creo que a nivel individual hay muchas cosas que se pueden hacer y hay que hacerlas. Pero yo creo que el asunto va con que los gobiernos realmente cambien las políticas económicas y las políticas de consumo, que inviertan mucho dinero en crear una economía sostenible que no sea usar y tirar, usar y tirar. Y dicen los expertos, no yo, que además es un negocio, que si tú inviertes ahora, dentro de diez años se te va a devolver cinco veces más, mientras que si no pones dinero ahora, dentro de cinco años posiblemente vas a perder diez veces más. Eso lo dicen los economistas.

¿El documental ‘Sanctuary’ es una forma de aprovechar bien la fama?

Bueno, sí. Es una forma de darle voz, con un documental, dar una plataforma para que hablen y expliquen aquellos que saben hablar y explicar, contando de una manera entretenida y con humor la experiencia de un ciudadano como yo que no sabe nada y que va aprendiendo sobre la marcha, en un simple viaje. Pero el gran detonante ha sido Greta Thunberg, que ha traído con sus ‘Fridays for future’ (viernes para el futuro), ha traído a cientos de miles de adolescentes, jóvenes enfadados con la exigencia que merecen como futuros ciudadanos de un mundo que les estamos dejando inhabitable y sin miedo de apuntar y decir quienes son los culpables. Y saben que van a ser castigados porque ellos son los futuros votantes y los futuros consumidores.