$!Jazz Vilá, el actor cubano que evoca la nostalgia de libertad en “Hotel Coppelia”

En la llamada telefónica desde su hogar en Miami el actor también habló sobre el ‘aire revolucionario’ del personaje que sale huyendo de su país tras la Revolución Cubana del 1959, y confesó que según el guion originalmente él iba a encarnar a un dominicano.

¿Por qué cambiaron? El actor lo explica con su marcado acento:

“Resulta que yo hicel a audición online con Edna, la directora de casting, desde Los Ángeles, y en principio el personaje era dominicano. Después se fueron desarrollando los demás casting y yo llegue a República Dominicana 10 días antes del rodaje, de modo que la mayoría de actores estaban familiarizados con sus roles.

Lo que hice fue plantearle a José María Cabral que iba a ser bastante farsesco que yo intente ahora trabajar un acento en 10 días cuando es una película tan fuerte, con tantas emociones y quizás me preocupe más por hacer el acento que voy a perder esencia. Creo que es más importante que el personaje, luego de su experiencia en Cuba lo pille esta revolución en Dominicana. Y él estuvo de acuerdo”, narra

Cuenta que esa es una de las razones porque su personaje tuvo tanto peso y fuerza. “Es por eso que Betty, mi personaje, decide no irse con las demás chicas del hotel Coppelia y se queda luchando allí hasta el final. Esto le dio un valor añadido y justifica su lucha -esta vez no me voy a ir, me voy a quedar aquí con lo que he soñado- que es sentirse transformada “, argumenta.

Destacó el grito de libertad que muestra el filme.

