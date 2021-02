$!Jennifer López está en República Dominicana para filmar película

La cantante y actriz Jennifer López se encuentra en el país desde hace varios días, donde filmará la cinta Shotgun Wedding‘ (Boda de Escopeta).

La artista está acompañada de un equipo de más de 10 penosas, que incluye varios dos asistentes, dos profesoras, su chef, su estilista y tres miembros de su seguridad personal.

La mujer que se aloja en una villa en Casa de Campo, está acompañada además, por sus hijos.

El día de ayer trascendió que las autoridades de seguridad del Estado, de puesto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), recibieron un cargamento de armas de fuego que llegó a República Dominicana para ser utilizado en el rodaje de la película, donde también actuará Ryan Reynolds, en sustitución de Armie Hammer, quien protagonizaría la cinta junto a la denominada diva del Bronx y que fue sacado de la cinta tras el escándalo por supuesto canibalismo sexual. .

En una de sus publicaciones de Instagram se puede observar su lujosa villa, cuando la artista presumió un arreglo floral que recibió el pasado domingo 14 de febrero, de parte de su prometido, Alex Rodríguez, con motivo del Día de San Valentín.

“Febrero es nuestro mes especial ... nuestro mes de aniversario ... Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero ... la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en el que no hayamos estado juntos o hablado ... me haces reír ... me encanta tu sentido del humor perversamente divertido ... y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre ... te amo a ti y todo lo que haces por mí.... eres mi gracioso Valentín”, le escribió Jennifer López a Alex Rodríguez.

Las cargas de armas de fuego, a pesar de que son réplicas, tuvieron que pasar por la supervisión de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa.

El cargamento de fusiles, ametralladoras y pistolas, llegó por la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) en tres cajas de metal. Estaban resguardadas en el depósito de importación número 17 que administra la compañía Pilarte Cargo.

Las réplicas de las armas fueron desembarcadas en el vuelo número 1917 de la aerolínea Delta procedente de Los Ángeles California, vía New York, Estados Unidos, mientras que vino consignado a una empresa dominicana, de generales National Freight Service, SRL, ubicada en la calle Guarocuya, número 16, urbanización Rosmil, Santo Domingo.