Jennifer López no cobró por trabajar en la película “Hustlers”

Jennifer López ha afirmado que no cobró por trabajar en la película “Hustlers” (Estafadoras de Wall Street), la cinta por la que algunos críticos la visualizan en la próxima gala de los Oscar como nominada.

La cantante, actriz y bailarina logró impresionar a todos con su actuación en “Hustlers”, que se estrenó en septiembre pasado, donde interpretó a una experimentada stripper llamada ‘Ramona’.

Al ser cuestionada por la revista GQ de la que es portada sobre cuánto cobró, López reveló: “No me pagaron una gran cantidad de dinero por ‘Hustlers’”, dijo. “Lo hice gratis y lo produje. Como ‘Jenny from the block’, hago lo que amo”, añadió.

“En las películas que trato hacer hoy en día busco no solo personajes interesantes y de varias capas, como Ramona, sino algo que te diga lo que de verdad está sucediendo en la cultura. Así que toda la idea de los chicos de Wall Street fue interesante para mí”, expresó JLo.

La cinta le pareció interesante por el poder femenino: “¡Estas chicas los están engañando, pero ellos están engañando a todos! Entonces, lo que te dice sobre este mundo, los hombres y las mujeres y los roles de género, todo eso me hizo sentir que esta podría ser una película interesante, en lugar de solo un personaje más”.

Según la prometida del expelotero Alex Rodríguez y madre de dos hijos con el cantante Marc Anthony indicó que “Hustlers” fue escrita, producida y dirigida por mujeres.

“Se convirtió en un movimiento. Esta es nuestra película, donde lo hicimos todo a nuestra manera. Todos saben que esta película fue dirigida, producida, escrita y protagonizada por mujeres. Hemos estado viendo a los hombres aprovecharse de las mujeres en las películas durante mucho tiempo, por lo que fue divertido ver que las cosas cambiaron”, sostuvo López.