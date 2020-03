$!Jennifer López revela porqué no se ha casado con Alex Rodríguez a un año de su compromiso

La cantante y actriz Jennifer López rompió el silencio sobre su posible boda con el exdeportista de origen dominicano Alex Rodríguez.

La artista y empresaria participó en un evento junto a Oprah Winfrey, en el cual, ante 13,000 personas habló de su tan esperado matrimonio con Alex Rodríguez, la ‘Diva del Bronx’ soltó algo imprevisto.

Este 9 de marzo se cumple un año del compromiso matrimonial de Alex Rodríguez y Jennifer López, por lo que Oprah no dejó pasar la oportunidad para preguntarle cuándo es la boda.

En cuanto a cómo van los planes de boda, la artista contó que poco después de que él le entregara el anillo, comenzó a pensar en todo. Sin embargo, recordó lo que le había pasado en sus 3 matrimonios pasados y puso el freno.

“Si vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, entonces, ¿cuál es la prisa?”, declaró, dejando en suspenso el asunto. Por ahora, ni planes estaría haciendo

Agregó que A-Rod quiere construir una vida junto a ella... “lo que nunca me había pasado... Nunca tuve alguien que quisiera que yo brillara y creciera. Creo que haberlo tenido en mi vida he hecho la diferencia en todo lo que me ha pasado desde hace un año”.