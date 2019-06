Jharrel Jerome, otro joven de origen dominicano que triunfa en Hollywood

Los dominicanos siguen aportando su granito de arena en distintas disciplinas. En el cine, la televisión y la música, muchos hijos de la diáspora dominicana están escribiendo su nombre y con él la bandera dominicana. El joven de 21 años Jharrel Jerome no es la excepción. Moreno, alto y delgado, fácilmente se confunde con un afroamericano común, pero por sus venas corre sangre dominicana. Nacido y criado en el Bronx, su familia materna dominicana es de apellido Marte. En la biografía de su cuenta de Instagram @jharreljerome tiene las iniciales de nuestro país en inglés (DO) y la bandera, además de informar que viene del Bronx, Nueva York. Saltó a la fama en “Moonlight” (2016), ganadora del Oscar a la Mejor película y ganó junto con Ashton Sanders el MTV Awards en 2017 en la categoría “Mejor beso” por su interpretación de Kevin en el filme. Allí interpretó un adolescente que se encuentra en el grupo de los rebeldes del vecindario que acosan y golpean a los homosexuales. Sin embargo, él oculta su preferencia sexual y ayuda a que el protagonista, Chiron (Ashton Sanders) revele lo que siente. Ambos se besan en la playa, considerada una de las escenas más aclamadas por la crítica. “Este premio representa más que un beso. Es para aquellos que se sienten como ‘los otros’, ‘los inadaptados’”, aseguró Sanders en la referida gala. Ahora Jharrel Jerome brilla en Netflix. Este 31 de mayo se estrenó en Netflix una miniserie de cuatro capítulos que es tendencia. “When They See Us” (Así nos ven), que retrata la historia de los ‘Cinco de Central Park’, un caso que estremeció Estados Unidos.

La trama

Los verdaderos cinco de Central Park. En su historia se basó la serie como un homenaje ( )

En sus cuatro episodios la producción creada, coescrita y dirigida por Ava DuVernay narra el caso de Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise, cuatro jóvenes afroamericanos y uno latino, que fueron injustamente condenados por la violación y agresión a la banquera de inversiones blanca de 28 años Trisha Meili. Los “cinco de Central Park” fue el nombre que le puso la prensa estadounidense a estos muchachos que tenían entre 14 y 16 años cuando fueron detenidos un 19 de abril de 1989 y luego condenados por un crimen que no cometieron y que fueron obligados a emitir una falsa declaración, pero años después fueron exonerados. La serie coproducida por la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey pone al descubierto la debilidad de la policía y el sistema judicial de Estados Unidos. Los cuatro jóvenes recibieron una sentencia en una correccional de cinco a 10 años, excepto Korey Wise, quien duró 15 años en prisión por tener 16 años. Tarde pero seguro, los cinco de Central Park, ya adultos, fueron exonerados y en 2014 recibieron una indemnización de US$41 millones de la ciudad de Nueva York. Linda Fiarstein y Elizabeth Lederer fueron las fiscales encargadas de la acusación contra los cinco jóvenes de Central Park. En la serie puede verse como se valen de artimañas legales para lograr su cometido. Linda fue interpretada por Felicity Huffman y Elizabeth por Vera Farmiga.

Linda Fiarstein (izquierda) y ELizabeth Lederer (centro) fueron las fiscales encargadas de la acusación contra los cinco jóvenes de Central Park. Imagen de la época ( )

Jerome es Korey Wise

Jharrel en la piel de Korey Wise ( )

Korey Wise fue condenado por abuso sexual, agresión y disturbios, y recibió una sentencia de cinco a 15 años en una prisión para adultos. Jerome lo interpreta de forma magistral, incluso, sus movimientos y forma de hablar pueden compararse con los vídeos de la época. Korey Wise pudo salir de prisión porque sorprendentemente en el año 2001 Matías Reyes, un violador en serie que estaba encarcelado en el mismo centro que el joven inocente confesó que había violado a Trisha Meili y la había dado por muerta. El ADN del confeso abusador coincidía en más del 99% con el hallado sobre el cuerpo de Meili y en un calcetín encontrado en la escena del crimen. En el 2002 Korey Wise salió de la cárcel.

Más de Jharrel Jerome

Poco se sabe de su familia porque lo maneja de forma privada, pero se crió con sus padres y hermanos. En publicaciones en Facebook de años anteriores el ahora actor refiere cuánto ama a su madre Radoyka Jerome, a su padre, y de manera especial a su abuelo, Alfredo Marte, quien murió de cáncer. En una entrevista para la revista Teen Vogue del que fue portada en febrero de este año, Jharrel Jerome cuenta que cuando estaba creciendo su familia ya conocía sus cualidades para el arte, y fueron ellos quienes lo impulsaron a estudiar actuación. El joven de 21 años se educó en teatro en la Escuela Secundaria LaGuardia y tomaba el tren todos los días desde el Bronx hasta la famosa institución de la ciudad de Nueva York. Ante la pregunta de cuál es su mayor desafío en términos de probarse a sí mismo en la industria, el actor se refirió a sus raíces. “Soy dominicano del Bronx, ese es uno. Al crecer, este campo en el que estoy ni siquiera estaba en el alcance. No pensé en actuar. No pensé en querer estar en películas o en la televisión. Sabía que se veía increíble, y era algo que en el fondo de mi mente era como, Maldición, imagínate eso. Siendo del Bronx, todo es un ajetreo. Tienes que quedarte en la escuela para alejarte de las calles, o quedarte en las calles para alejarte de cualquier otra cosa. ¿Ya sabes? Siento que, solo con esa mentalidad creciendo, todo me vino de la nada, la idea de que puedo salir de eso. Graduarme de la escuela secundaria me demostró que no importa de dónde sea, puedo hacer esto”.

Jharrel y Ashton Sanders) en Moonlight ( )

When they see us y Moonlight

Sobre interpretar a Korey en “When They See Us” él abunda en la responsabilidad que tuvo bajo sus hombros. “Es una historia real, por lo que pase lo que pase, eso en sí mismo se convierte en la mayor responsabilidad, porque quieres hacer lo correcto por estos hombres. Antes de que llegara al set, sabía que era mi trabajo encarnar a este ser humano y hacerlo de la manera correcta. Es mi responsabilidad como actor asegurarme de mostrarle al mundo que Korey [Wise] está ahí aun sin conocerlo”. De su gran paso en Moonlight, dijo que fue a la audición un 9 de octubre del 2015 cuando cumplió 18 años. Ese se convertiría en su primer proyecto. Una semana después consiguió el papel. “Fue algo que realmente quería”, exclamó. Afirmó que lloró al enterarse de esta noticia. De niño fue un chico divertido y fue visto como el centro del show en la familia, según sus declaraciones vistas en un vídeo de la periodista Meredith Husar disponible en Youtube. “Actuar es lo único que quiero hacer de ahora en adelante”, concluye. Enhorabuena para este talento con raíces criollas que despunta en la meca del cine.