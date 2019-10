$!“Joker”, el maquiavélico guasón del crimen regresa a contar su historia

La películas basadas en una tira cómica toman un giro oscuro con uno de los estreno de la semana y se trata de “Joker”, película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy y Zazie Beetz. En este filme vemos la historia de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un comediante fallido e ignorado que se enfrenta a la crueldad y desprecio de una sociedad cuyo sistema permite que impere la depravación. Poco a poco veremos como este ambiente y los continuos fracasos del trastornado Fleck van desmoronando su mente y su identidad hasta que se convierte en el icónico arlequín del crimen y genio del caos que todos conocen.

“Joker” es la primera película basada en personajes de DC Comics en ser clasificada con una restricción R desde “Watchmen” (2009), que se estrenó hace diez años. Este filme está basado en el popular personaje de DC Comics, Joker, alias el Guasón, el archienemigo de Batman y es responsable de algunas de las peores derrotas del caballero oscuro, como torturar y causar la parálisis de Barbara Gordon (alias Batgirl) y asesinar a Jason Todd, el segundo Robin. A pesar de que la trama de la película está centrada en contar los inicios de este villano, la versión de los cómics hasta ahora no tiene un origen definitivo ya que el mismo Guasón ha admitido que no recuerda muy bien su pasado y por eso siempre lo está reinventando. Asimismo, todavía no es seguro que tipo de participación tendrá Bruce Wayne, alias Batman, en la trama de esta producción y si brillará por su ausencia. De todas formas, hasta ahora parece que esta producción no estará incluida en la misma continuidad de las demás entregas del universo extendido de DC Comics, es decir que este encarnación del Joker no tendrá nada que ver con la vimos de Jared Leto en “Suicide Squad” (2016) ni veremos a Phoenix en una secuela de “Aquaman” (2018) o “Shazam” (2019).

Este es el primer papel en una película relacionada a los cómics que Joaquin Phoenix acepta después de haber rechazado anteriormente la oportunidad de interpretar dos personajes de Marvel, Doctor Strange y Hulk. Eso sí, el papel del Joker viene con cierto prestigio ya que ha sido interpretado anteriormente por dos leyendas como César Romero y Jack Nicholson; la versión Heath Ledger fue tan impresionante que ganó un Óscar a mejor actor de reparto (de manera póstuma); y hasta Mark Hamill le ha dado vida a la voz del malvado payaso en varias producciones animadas y videojuegos, aunque mientras menos hablemos de esa desacertada interpretación de Jared Leto, mejor. Antes de estrenarse para todos los públicos, “Joker” se presentó durante la edición más reciente del Festival de Cine de Venecia, certamen en el que se le otorgó el León de Oro a la mejor película. Es decir que es muy probable que esta película sobrepase las expectativas de todos.