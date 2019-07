“Joker”, Hanks, JLo y Cardi B a Festival de Cine de Toronto

Un filme sobre los orígenes del Guasón protagonizado por Joaquin Phoenix, una cinta biográfica con Tom Hanks sobre el pionero de la TV infantil Mr. Rogers y una película sobre strippers que estafan a banqueros de Wall Street con Jennifer López y Cardi B se estrenarán en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre.

El director artístico del festival Cameron Bailey y la directora ejecutiva, Joana Vicente, anunciaron 16 estrenos de gala y 37 presentaciones especiales el martes por la mañana, incluyendo “Joker” de Todd Phillips, “A Beautiful Day in the Neighborhood” de Marielle Heller y “Hustlers” de Lorene Scafaria.

La cinta de la directora iraní Marjane Satrapi “Radioactive”, en la que Rosamund Pike interpreta a la revolucionaria física Marie Curie, cerrará el evento el 14 de septiembre.

Bailey dijo a The Associated Press que “Joker” es de algún modo un hito para el festival.

“Es nuestra primera incursión en el mundo de los superhéroes hasta donde puedo recordar”, señaló. “Pero es una visión realmente original. Es perturbadora, completamente convincente, realmente fascinante de principio a fin... Y una de las cosas más notables es que Joaquin Phoenix, en una carrera de grandes actuaciones, ofrece una de sus mejores”.

Otras interpretaciones destacadas que encantaron a los programadores fueron las de Michael B. Jordan y Jamie Foxx en el drama de derechos civiles “Just Mercy” de Destin Daniel Cretton; Meryl Streep en el drama periodístico de Steven Soderbergh “The Laundromat”; Adam Driver y Scarlett Johansson en la saga de divorcio “Marriage Story” de Noah Baumbach, y Renee Zellweger en la cinta biográfica sobre Judy Garland “Judy”.

“Es una de esas mejores actuaciones de una carrera”, dijo Bailey. “Y lo dice un tipo al que absolutamente le encantó ‘Jerry Maguire’”, agregó sobre el film de 1996 que Zellweger protagonizó con Tom Hanks.

Las selecciones de Toronto a menudo ayudan a definir la inminente carrera por los premios de Hollywood. El año pasado, la ganadora del premio del público en Toronto, “Green Book”, terminó por llevarse el Oscar a la mejor película.

“No es la motivación, pero siempre es maravilloso servir como una plataforma de lanzamiento para las películas que serán parte de la conversación de premios”, dijo Vicente.

Entre otros títulos prominentes están “Ford v Ferrari” de James Mangold, con Christian Bale y Matt Damon; La cinta de Kasi Lemmons sobre Harriet Tubman “Harriet”, con Cynthia Erivo; la oda de Rian Johnson a Agatha Christie “Knives Out”, con Chris Evans y Daniel Craig; la adaptación de Edward Norton de “Motherless Brooklyn”, la de John Crowley de “The Goldfinch” y la película del concierto de Bruce Springsteen “Western Stars”.

Algunos filmes menos ostentosos, pero dignos de mencionar de acuerdo con Bailey, son el drama sobre cáncer “The Friend” de Gabriela Cowperthwaite, con Dakota Johnson y Casey Affleck; la cinta animada de amor adolescente “Weathering With You” de Makoto Shinkai, el director japonés del éxito del anime “Tu nombre”; y “Greed” de Michael Winterbottom.

Bailey dijo que la cinta “Greed”, sobre la economía de la moda rápida, es “una que todos deberían ver”.

Steve Coogan interpreta en la cinta a un magnate en el mundo de la moda rápida y es “muy divertida y muy sarcástica”, agregó.

Y entonces está “Hustlers”, con López y Constance Wu, que calificó como “maravillosa de ver”.

“Se siente como ‘Casino’ o ‘Goodfellas’ (‘Buenos muchachos’)”, dijo. “Pero en vez de mafiosos matando, son mujeres estafando a estos tipos”.

Aunque las películas no son seleccionadas con un tema o agenda en mente, Bailey dijo que a veces estos eventualmente emergen.

“Se ha vuelto claro que aunque vivimos en un mundo complicado y difícil con muchos conflictos, muchas de las películas que realmente resonaron más este año fueron aquellas sobre empatía, sobre traspasar fronteras y llegar a otras personas”, dijo Bailey. “Quizás lo más representativo de esto es ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’, pero también ‘Just Mercy’, un filme realmente duro sobre la pena de muerte... y ‘Jojo Rabbit’”.

“Jojo Rabbit”, del cineasta Taika Waititi, sigue a un miembro de un grupo de jóvenes seguidores de Hitler.

“Pero él crece, cambia, aprende”, dijo Bailey. “Y uno empieza a sentir al menos algo de empatía por la posibilidad de cambio”.

Vicente agregó que era una de sus favoritas: “Realmente sorprende y todos como que nos enamoramos de ella”.

El festival comienza el 5 de septiembre con el estreno previamente anunciado de “Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band”. Más películas se anunciarán en las próximas semanas.