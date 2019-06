$!José María Cabral: “Estamos creando una identidad cinematográfica con historias genuinas”

Los ojos, porque es una película de proyecciones y las proyecciones se ven a través de nuestros ojos. Es una película en la que el ojo de los personajes es muy importante porque también los ojos no ven a veces la realidad, entonces, ¿qué estamos viendo todos los días? ¿Proyecciones de qué? Esta es una película llena de proyecciones, no solamente de las que llevan de pueblo en pueblo, si no de las que llevan los mismos personajes por dentro, las que van haciendo hacia los demás y por eso es que yo creo que Eliseo es proyeccionista, hay algo que está proyectando mucho más profundo y mucho más importante que él tiene que descubrir.

Yo no le tengo miedo a los actores. Yo sé lo que quiero y parte de lo que quiero también es escuchar. Creo en la duda, en el descubrimiento y en el aporte en equipo. Entonces que sus aportes vengan del lugar del director o del actor o del lugar de los traumas que tenga, de lo que sea, eso es lo que yo quiero. No me da miedo que vengan y me hagan propuestas, es todo lo contrario, con la persona que yo trabaje que no me haga propuestas se va a quedar en una idea vaga. Al final del día esta es una construcción que estamos haciendo un equipo de trabajo y trabajé súper bien con él.

Definitivamente es la más personal porque el cuento que narra la película es de algo muy parecido a mis motivaciones y mis obsesiones. Yo diría que yo pude haber sido Eliseo. Simplemente sucedieron cosas distintas y no se pueden ver a través de los ojos literales, porque lo que se ver en la película no es algo que me pasó a mí, pero el peso dramático, el peso simbólico de lo que le sucede a Eliseo y la forma en que le sucede tiene mucha similitud con la manera en que yo percibí mi infancia, mi adolescencia, mis ganas de hacer cine y por ahí fue que se fue construyendo todo.

Con cada una de tus películas explorarás nuevos géneros, ¿esto continuará en tu próxima producción?

Viene un drama de época durante la Guerra Civil del 65. Digamos que sigue siendo drama, que es el género que más he explorado, pero completamente distinto también. A mí no me gusta imponerme sobre la historia, yo creo que cada historia se impone sobre mí y yo soy el medio o el recurso para contar esa historia. Las historias me afectan de una manera muy particular y me mueven. Es verdad que hay una mirada, pero yo no puedo imponer la atmósfera y el sentimiento que me dan cada película y cada personaje, yo creo que deben de ser tratados distintos y además me anima poder probar cosas distintas.

En casi todas tus películas hay escenas de persecución, ¿esto es accidental o es algo que te interesa plasmar en la pantalla?

En “El Proyeccionista” también hay una persecución aunque es a otro nivel y sí, es un buen análisis que has hecho porque has despertado dentro de mí una duda sobre por qué viene esta persecución, si soy yo que me siento perseguido, si estoy persiguiendo algo, es una respuesta que no te puedo dar ahora porque es súper fresca pero me gusta.

Después de siete películas, ¿cómo crees que has cambiado como cineasta desde que iniciaste? ¿Dirías que, por ejemplo, tienes las mismas influencias?

No, jamás, todos los días descubro cosas nuevas, pero ¿cómo he cambiado? Me di cuenta después de “Carpinteros” que no soy el más importante en la historia, que mi rol es ser el que une los personajes o el discurso con el público. Mi trabajo es de mediador. Darme cuenta de eso, no es que le reste a mi trabajo, es al revés, es concentrarme en ese rol fundamental. Me estoy enfocando en ser el medio, no el fin. Yo quiero conectar a la audiencia con los personajes y ese es mi único rol.

Si volvemos a hablar después de que hayas filmado siete películas más, ¿cómo crees que habrás evolucionado como director?

No quiero pensar en eso. No quisiera encadenarme a lo que pudiera pasar de aquí a varios años, yo creo que lo lindo de todo esto es que cada película me lleva a otra. ¿Cómo yo iba a saber que por haber hecho “Detective Willy” iba a terminar haciendo “El Proyeccionista”? Algo que me gusta de esto es la espontaneidad que me permite el cine y no quiero destruirla pensando en lo que puede pasar de aquí a 5, 6 o 7 años, solo sé lo que puedo hacer este año que viene o qué yo quiero este año y eso sí lo puedo manejar, pero no puedo manejar más de un año, me vuelvo loco.