$!José María Cabral: “Fuera del cine soy completamente inservible”

—¿Cuál es la última (buena) película que viste?

“Badlands” (1973), además de que cuenta una historia muy interesante sobre el asesinato de Starkweather-Fugate en la década de 1950, también podemos empezar a apreciar cómo Terrence Malick va encontrando el estilo y tono de su carrera desde su primera peli. Pero también debo decir que volví a ver “Short Term 12” (2013) ¡Y me encantó verla de nuevo!

—¿Qué película desearías haber escrito / dirigido?

“Apocalypse Now”. Es espectacular. Creo que es lo más cinematográfico que existe en la historia del cine.

—¿Qué cineasta en particular te ha influido más?

Influencia directa a mi trabajo no puedo decir que la tenga, pero de la manera de trabajar me gusta la carrera de Bergman. Y no estoy hablando de calidad ni de que mis películas se parecen a las de él, sino a la idea de trabajar mucho, hacer mucho cine, vivir y respirar películas todo el tiempo. Constante trabajo.

—¿Lo más difícil de ser cineasta?

Encontrar el tono adecuado para tu película, cómo traducir lo audiovisual a un sentimiento en el espectador.

—¿Cuán rigurosamente te apegas al guion durante el rodaje?

Un 75% guion y luego un 25% improvisación.

—¿Cuál es el máximo de repeticiones que has hecho para una toma?

¡No me acuerdo! (Jeje), pero usualmente no son muchas, si hay buenos ensayos y sabes lo que necesitas con varias tomas es suficiente. Claro, siempre hay algunos planos más complicados que otros que ameritan más tomas.

—¿Un lugar extraño donde encontraste un actor para tu película?

En Najayo y La Victoria.

—¿Qué buscas en un actor/actriz?

Verdad en sus ojos. Para mí los ojos lo cuentan todo, y cuando un actor o actriz miente, se delata por sus ojos.

—¿Un consejo para cualquier aspirante a actor/actriz?

Yo empecé en el cine queriendo ser actor, me convertí en director porque no tenía de otra que crear las películas para que yo pudiera actuar en ellas. Lo que quiero decir es que hay que buscársela, intentar todo y, si no funciona, ¡intenta hacer una película y ponte de actor/actriz! Aunque sea de pocos recursos, pero el trabajo realizado es lo que mejor habla de ti.

—¿Con qué actores te gustaría trabajar (y aún no has tenido oportunidad)?

Para mantenerlo local y más interesante, me encantaría trabajar con Pepe Sierra y Vicente Santos. Son dos actores dominicanos cuyo trabajo me ha gustado mucho.

—Si se hiciera una película sobre tu vida, ¿quién te gustaría que la dirigiera?

Mi vida es muy aburrida para que puedan hacer una película, tendría que buscar un director que la reescriba, ¡por eso diría que Buñuel!

—Si no fueras cineasta, ¿qué te hubiera gustado ser?

¡Pelotero!

—¿Qué hace feliz a José María?

Una tarde de whisky con Freddy Ginebra.

—¿En qué eres bueno y muy pocas personas lo saben?

Yo creo que en nada. Fuera del cine soy completamente inservible.

—¿Qué filme elegirías para ver en un día aburrido?

Escogería “The Dreamers” (2003), dirigida por Bernardo Bertolucci.