$!Joven actriz de “Anne with an E” revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

A sus 19 años, Miranda McKeon, la actriz que interpretó a Josie Pye en la serie Anne with an E, producida por la plataforma Netflix reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Según señala “Infobae”, la actriz informó sobre su padecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram, por lo que la noticia conmocionó a sus seguidores luego de haber compartido una fotografía en la que aparece portando una bata de hospital color rosa, popularmente utilizado para crear conciencia sobre la enfermedad.

“Comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google) (...) he compartido información sobre cómo han sido mis últimos cuatro días, por lo que he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”, escribió McKeon.