“Juanita”, el drama familiar marcado por la ausencia

La película “Juanita” de la cineasta Leticia Tonos será estrenada los días 25 y 26 de este mes en cines seleccionados. La producción cinematográfica, filmada en locaciones dominicanas y españolas, evoca la época de la Navidad.

Protagonizada por Cheddy García y con las actuaciones estelares de Goyo Tito Valverde, Milly Quezada, Carasaf Sánchez, Ruth Emeterio, Enrique Quailey, y los niños Smerlyn Navarro y Ernesto Santana, la cinta estará disponible en todas las salas de cine del país desde el jueves 27.

Milly Quezada concedió una entrevista a DL en la que contó su experiencia como actriz, además de aportar la canción “Juanita no come cuento” que se convirtió en la banda sonora de la cinta, ya que por razones legales no se pudo usar el clásico navideño “Volvió Juanita” de Esther Forero.

“Además de realizarme como compositora del tema, que ya había escrito hace tiempo. Fue una experiencia personal que me permite mostrar lo que vive el dominicano como emigrante, de la lucha que llevan en el exterior... Gente que está pendiente de todo lo que acontece aquí a través de los medios de comunicación en la distancia”, reflexionó.

La reina del merengue se mete en la piel de la suegra de Juanita (Cheddy García). “Me encargó de criar los hijos de Juanita, que entran en la adolescencia durante la ausencia de su madre. La película da una gran lección, y en mi caso, me recuerda la cuota que he tenido que pagar como madre por mi profesión. Le doy gracias a Dios que he tenido personas a mi lado que me ayudaron como mi padre, así como la señora Argentina Jiménez que cuidó mis hijos en el tiempo que lo necesitaron para poder desarrollarme profesionalmente”, acotó.

El filme cuenta una historia envolvente, con una buena dosis de humor, pero que muestra los conflictos de una madre cuando vuelve a reencontrarse con sus hijos.

“Compartir con un profesional como Tito Valverde ha sido un privilegio y creo que le hará un gran aporte para su proyección internacional. De hecho ya me invitaron para estar en el Festival de Cine de Miami en donde se hará la premier de Juanita en marzo próximo”.