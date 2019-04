$!Juego de tronos: la canción de hielo y fuego concluye

Un juego mortal

No quedan muchos representantes de las demás familias de los Siete Reinos. Arya Stark, por ejemplo, eliminó a todos los miembros de la Casa Frey para vengar la Boda Roja, mientras que Cersei Lannister y sus aliados arrasaron con las casas Martell y Tyrell durante su guerra con Daenerys Targaryen. Al principio de la serie la Casa Baratheon era muy importante, pero en el show solo queda Gendry (Joe Dempsie) con vida y de los pocos Tarly que hasta ahora han sobrevivido sobresale Samwell (John Bradley). Por otro lado, tampoco quedan muchos Greyjoy y mientras Yara (Gemma Whelan) aún es prisionera su malvado tío Euron (Pilou Asbæk), su hermano Theon (Alfie Allen) está decidido a rescatarla. En realidad casi todos los personajes más importantes (y que aún están con vida) se encuentran en el Norte o se dirigen hacia allá para luchar contra el Rey de la Noche y entre ellos están Sandor ‘The Hound’ Clegane (Rory McCann), Brienne of Tarth (Gwendoline Christie), Davos Seaworth (Liam Cunningham), Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju) y Podrick Payne (Daniel Portman). Aún no se sabe si Bronn (Jerome Flynn) también participará en la Guerra más importante de todas, pero ya falta poco para saber quiénes sobrevivirán la larga noche y quién será el ganador final del juego de tronos.