“Jugando a bailar”, una comedia que promete divertir a la familia

Expectativas

Su visión de la industria

Este año será muy positivo para la industria cinematográfica local. Entiende que crece la variedad temática que se le ofrece al público, lo que a su juicio compromete a todos los cineastas.

“Tenemos que continuar trabajando lo que es el componente mercadológico a fin de que sea atractivo para el público. Por más interesante que sea una película, si la gente no se siente atraída a verla, podría pasar de largo y no se corresponde con la inversión que se hace. Estamos llamados a trabajar mucho eso porque tenemos películas exitosas y otras que no han ido bien. El tema de los mensajes es algo importante y eso lo estamos poniendo en práctica en nuestra nueva películas”, reflexionó.