Kanibarú, visa por un sueño; una historia aspiracional que llega al cine

“Se trata de una historia aspiracional que envía un mensaje muy positivo a la juventud y a la sociedad. Quisiera que las familias vayan a ver esta película porque se pone de manifiesto lo bueno que es ser profesional no importa de que barrio usted venga”, aseguró Alfonso Rodríguez.

Los urbanos

La presencia de dos protagonistas del género urbano en la película se justifica no solo por la popularidad, sino porque han mantenido una carrera de éxitos. “Yo me busqué dos protagonistas porque son las estrellas de este tiempo. Hicimos un entrenamiento a cada uno para que no llegarán sin experiencia de actuación. Logramos un resultado excelente porque ambos se manejan con criterio y el público lo verá en la pantalla”, contó Alfonso.

Ninguno de los dos llegó tarde, ni mucho menos se presentó al set luego de agotar un baile.