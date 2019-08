$!Knightley retrata a delatora en “Official Secrets”

El estado al límite de Keira Knightley al interpretar a la delatora contra la guerra de Irak en el thriller político “Official Secrets” no fue solamente actuación.

Mientras filmaba ayudó a su hija de 3 años a adaptarse a dormir en su propia cama por lo que no tuvo que fingir para tener la emoción a flor de piel en su papel.

“Me sentía muy en el límite, pero por motivos diferentes. Así que usé todo eso”, bromeó Knightley en una entrevista reciente.

No es un método que recomendaría a sus colegas.

“A las actrices les digo, no cambien a un niño de la cuna a la cama cuando están por interpretar un protagónico en una película con muchos diálogos porque recordarlos es bastante complicado”, dijo Knightley.

La actriz habla de cosas muy importantes al interpretar a Katharine Gun, una traductora de las oficinas de comunicación del gobierno británico a comienzos de los años 2000. Mientras trabajaba ahí, Gun filtró a un diario británico un correo electrónico confidencial de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que incluía información sobre actividades ilegales.

El memorando demostraba que los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos se habían coludido para espiar a los países que dudaban en apoyar la guerra. Después de que la información llegó a las portadas de los diarios, Gun confesó y fue arrestada por violar la ley sobre información confidencial oficial.

Knightley admitió que a pesar de ser una joven de 18 años con interés en la política al momento de la guerra de Irak, no recordaba la extraordinaria historia de Gun.

“Me sorprendió que hubiese olvidado o que nunca hubiera sabido de Katharine Gun y que nunca hubiese sabido de este memorando. Así que viéndolo como una especie de pieza histórica para llamar la atención sobre el tema, el momento previo al conflicto, me pareció que era una historia muy importante de contar”.

La película presenta el arresto de Gun y el famoso juicio de su caso. Knightley dijo que lo que más le preocupaba era retratar con precisión las acciones de Gun.

“Cuando conoces a Katharine, su punto de vista es absolutamente claro y mi trabajo era contar esta historia desde su punto de vista completamente”, dijo Knightley.

Fue un gran reto pues Gun todavía no puede hablar con libertad sobre lo ocurrido.

“Estaba haciendo preguntas y pensé ‘oh en realidad no pueden responder a la pregunta por motivos legales’, porque claro todavía tiene responsabilidad bajo la ley de secretos oficiales, así que no podría decir que obtuve algo que no está en el dominio público, pero ella es fascinante, una mujer extraordinaria”.

El elenco incluye a Matt Smith como el periodista Martin Bright, Matthew Goode como el periodista Peter Beaumont y Ralph Fiennes como el abogado defensor Ben Emmerson. Tras debutar este año en el Festival de Cine de Sundance, “Official Secrets” se estrena en Estados Unidos el 30 de agosto y en octubre en Gran Bretaña.