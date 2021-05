$!La actriz latina transgénero que triunfa en la serie “POSE”

Entre ese año y 2016 hizo pequeños papeles televisivos y ese año comenzó su terapia hormonal de reasignación, como “Nurse Jackie” (2012), “The Carrie Diaries” (2013) o “[Blank] My Life” (2016).

En 2016 hizo su primera aparición como actriz transgénero, que fue a su vez la primera vez que el Universo Marvel contaba con una interprete del colectivo trans y con un personaje que a su vez fuese trans. Fue el papel de “Sister Boy” en “Luke Cage”. Curiosamente, la actriz eligió su nombre (MJ) en homenaje a Mary Jane Watson de Marvel Comics.

TRANSICIÓN Y FAMA

A partir de ahí, tuvo varios papeles en producciones teatrales como “Encores” (2016), “Sweet Child” (2016), “Trans Scripts: Part 1, The Women” (2017) o “Burn All Night” (2017), y en la película “Saturday Church” (2017).

La actriz ha hablado en diversas ocasiones de lo que ha supuesto para ella todo este camino: “Me he enfrentado a muchos desafíos, pero uno en particular fue mi derecho a compartir espacio con otros que no me veían como ‘normal’”, dijo en 2020 en una entrevista con Vogue.