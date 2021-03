La anunciada escena de Ozuna en “Tom y Jerry” que resultó ser un cameo de cinco segundos

La participación del cantante de música urbana Ozuna, fue uno de los atractivos que utilizaron los productores de “Tom y Jerry” para promocionar el filme en el mercado hispano. Incluso, el cantante salió hablando de su experiencia en la película, donde se definía como team Jerry.

Sin embargo, y a juicio de los usuarios de redes sociales la participación del cantante estuvo lejos de tener peso en el show, pues solo sale cinco segundos, recibiendo unas botellas de chapangne de manos de uno de los actores principales de la cinta que se estrenó el 11 de febrero de 2021, donde se mezcla animación con actores humanos.

Una semana antes del lanzamiento de la película se informó que un cantante latino haría un cameo especial.

Este proyecto de Warner Bros. Pictures y Warner Animation Group contó con la dirección de Tim Story (Fantastic four: Rise of silver sufer, Son Of Shaft, Think Like a Man).

El elenco lo integran Chloë Grace Moretz (Buenos vecinos 2, La familia Addams), Michael Peña (Escándalo americano, Ant-Man), Rob Delaney (Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Colin Jost (Como ser soltera, Saturday Night Live) y Ken Jeong (Crazy Rich Asians, ¿Qué pasó anoche?, Transformers: la oscuridad de la luna).

Ozuna confesó ser gran fan de la serie animada y reveló sentirse honrado de haber sido invitado para aparecer en la película. El cantante indicó que “crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”.