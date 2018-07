La caza de talentos en el cine local

SANTO DOMINGO. Al ver una película, serie de televisión o hasta un anuncio es fácil pasar por alto qué tan importante es el proceso de selección de los actores que llevarán a la vida los personajes de cada historia. Un buen elenco, en muchos casos, puede salvar una historia, en cambio uno sin química, ni conexión con los personajes, puede resultar en el fracaso del mejor guión. La labor de realizar las audiciones y seleccionar el elenco que formará parte de cada producción es responsabilidad por lo generar de las agencia de casting. El proceso en sí consiste en una serie de pruebas en las que se elige el actor o actriz ideal para un papel. Usualmente hay que elegir entre varios intérpretes antes de seleccionar quién interpretará un papel, por lo que se realizan varias audiciones para luego determinar quién es la mejor opción en cada caso.

El proceso puede variar dependiendo de los requerimientos de una producción, tomando en cuenta detalles como las necesidades de un director o la química entre un grupo de actores, pero nunca deja ser una tarea muy delicada y esencial para encontrar el artista perfecto para cada proyecto.

“El director de casting trabaja de cerca con el director, armando la paleta humana que conformará la obra y es en parte responsable de la misma”, aclara Edna Pilar, directora de casting que ha participado en producciones como “El rey de la Habana” (2015), “True Memoirs of an International Assassin” (2016) y “xXx: Return of Xander Cage” (2017).

En el cine local hemos sido testigo de una saturación. Un actor llega a protagonizar más de cuatro películas en el año, lo cual es algo muy normal en otros mercados, sin embargo, en el país esto no juega a favor de la industria.

“Actualmente hay algunas agencias que están haciendo este trabajo correctamente, basándose en los standards internacionales, lo cual es muy favorable para nuestra industria en desarrollo. No obstante, si no ampliamos la oferta actoral, las agencias de casting nos quedaremos corto de propuestas”, afirma Pilar.

Actualmente existen alrededor de seis grandes agencias de reclutamiento de actores. Alguna de estas son: Aquarium Media Films, Caras y Rostros y Rojo Casting Agency. Además, existe un sinnúmero de directores de casting independientes, coordinadores, asistentes, entre otros. Aun así, los contactos de la mayoría de estas entidades e individuos que realizan este trabajo está disponibles en el directorio de proveedores de servicios y agentes cinematográficos preparado por el Sistema de Información y Registro Cinematográfico (Sirecine) y que está disponible en la página web de la Dirección General de Cine.

Entre las principales agencias de casting del país está VHO Casting & Productions Agency, la cual trabajó con la selección del elenco de producciones locales como “Colao” (2017), “Todas la mujeres son iguales” (2017), “Veneno” (2018) y “Qué León” (2018).

“Estamos creciendo cada día más con proyectos nacionales e internacionales. Es un buen momento para nosotros y todos los que trabajan en la industria. Hay mucho más trabajo desde que tenemos la Ley de Cine, por fin podemos vivir de hacer lo que amamos”, comenta Valerie Hernández, directora de casting y CEO de VHO. Y añade: “La Ley de Cine ha sido de mucho beneficio para diversas comunidades del país, ya que cuando vamos a filmar a esos sectores regularmente se buscan los extras de la misma locación, incluso hemos hecho casting para roles principales y secundarios en los sectores que se designan para la filmación, dándole oportunidad a personas que viven realidades como las de las historias que se cuentan”.

Las agencias de casting del país continúan su labor de evaluar y asistir con el proceso de selección de aquellos artistas que pueden hacer realidad la visión de un director, pero que sobretodo le hagan justicia a las historias que quieren contar los cineastas locales e internacionales.