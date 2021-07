La discusión por la ley de Cine, ¿qué se debe mejorar?

“Aquí ahora el que tiene más saliva come más hojaldre. Hay empresas que tienen acuerdos preexistentes con directores, productores. Solo tienen compromisos con esas producciones que les llevan al año. Por ejemplo, yo he hecho toda mi carrera en el cine dos películas, una sin la ley de Cine y otra con ella. Tengo más de cinco guiones, pero cuando llegas a una empresa, y eso me ha pasado últimamente, lo hice tarde, porque ya tienen acuerdos”, denunció.

“Lo que he estado diciendo es que la Dirección General de Cine (Dgcine) vele por la posibilidad de mercado, que no se pirateen las películas. De llegar a sentarse en la mesa de YouTube y decirle ‘espérese un momentico, nosotros somos un mercado, necesitamos respeto... que Dgcine cubra los gastos de sacar todas esas películas constantemente y que no recaiga sobre el peso de Pelidom de Alfonso Rodríguez.

Y por otro lado, sentarse en la mesa de Netflix para decirle ‘nosotros somos un mercado más grande de lo que ustedes piensan. Queremos hacer películas dominicanas en Netflix para Netflix y ver de qué posibilidades podemos tener”, agrega.

¿Hay posibilidades de acercarse a la compañía como productor independiente o hay que hacer un conglomerado? Así respondió el recordado actor de “Un pasaje de ida”, del director Agliberto Meléndez: “Yo no lo he intentado, pero es el negocio de ellos. Ahora, cuando dicen: “Tengo un mexicano afuera y a un dominicano se sabe que el mexicano entra primero porque es un mercado más grande”.

Su película “¡Y... a Dios que me perdone!” fue puesta en YouTube desde su lanzamiento primero en televisión nacional y logró tres millones de reproducciones. Pero Muñiz ya la sacó de su canal y confesó que no recaudó un peso por reproducción ya que “no me gusta que me suspendan la película para poner anuncios.

YouTube ahora le pone anuncios obligado. Ya no existe la posibilidad de que no tenga comerciales, yo no la diseñé para eso”, condenó.

“Es lamentable pero las salas de cine van a cerrar. Van a ser algo del pasado. Va a quedar unas que otras abiertas para ver grandes películas de grandes presupuestos, pero películas pequeñas, de historias, con buenos actores van todas para streaming”, reflexiona.

Juan Basanta