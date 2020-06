$!La dura vida de “Raymond y Miguel” será llevada al cine

View this post on Instagram

Mi #TBT de hoy va dedicado a un gran amigo con quien tengo Muchaaaaaaaassss cosas en común, alguien a quien admiro, respeto y quiero @frankperozo ?? a pocas semanas de iniciar el rodaje de nuestra 4ta película juntos donde nuevamente serás nuestro director ???? la vida de mis grandes amigos @raymondpozoofficial @miguelcespedesofficial pronto en la pantalla grande con el favor de Dios, nuestro dream team se vuelve a reunir pronto en un set ?? @lavidadelosreyespelicula no es un rodaje más, será una reunión de familia ❤️ #TBT #frankperozo #panchy #family #losreyes #elreencuentro #caribbeanfilms #zumatron