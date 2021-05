$!La exitosa vida de Cameron Díaz tras su repentino retiro del cine

Como le explicó a la actriz Gwyneth Paltrow, en su programa último episodio de ‘In Goop Health: The Sessions’, la pasión y la ambición que tenía Cameron por su carrera hicieron que la actriz perdiera ese lado más personal de su vida, todo era trabajo y no hubo manera de disfrutar de una vida normal.

Su elevado patrimonio de más 100 millones de dólares deja entrever su éxito en esta nueva etapa como empresaria, por lo que no se plantea volver a actuar ante las cámaras.

Como pública el portal Yahoo.es, sus reivindicaciones también se han extendido a sus libros de autoayuda, consejos, fitness o cocina, en donde en los últimos años ha criticado abiertamente la negativa de Hollywood a no contratar actrices de edad avanzada y reivindica un estilo de vida sano mediante el ejercicio o dietas vegetarianas o veganas.

Pero aunque ya no la veamos en pantalla, no ha parado de trabajar y ha desarrollado varios proyectos personales, como una empresa de vinos saludables y ecológicos llamada Avaline para la que cuenta con uva de bodegas españolas y con la que pretende luchar contra la desigualdad de la mujer en este sector.

“Simplemente decidí que quería cosas diferentes en mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina que vivía a diario”, dijo. “Cuando estás haciendo una película, es una excusa perfecta, te poseen. Estás allí durante 12 horas al día durante meses y no tienes tiempo para nada más”. Además, la estrella de ‘Los Ángeles de Charlie’ dijo que su vida ya no le pertenecía y cada vez estaba más agotada, algo que Gwyneth dijo que podía “entender”.

“Es muy intenso trabajar a ese nivel y ser tan público y exponerse. Hay mucha energía viniendo hacia ti en todo momento cuando eres realmente visible como actor y siempre sueles estar en el foco de la prensa”, dijo agregando que ella es particularmente “sensible” a las “energías” de otras personas. Pero Cameron aseguró que cuando cumplió 40 años, decidió encontrarse a sí misma y volver a ser “autosuficiente”, especialmente porque había dependido demasiado de los demás y ahora le apetecía ser más independiente. Cuando Gwyneth preguntó qué se sentía al dejar atrás ese pasado, Cameron respondió: “Sentí paz. Una paz en mi alma porque finalmente estaba libre. Por fin”.

Ella le dio crédito a su esposo Benji Madden por apoyarla en los momentos difíciles, la actriz dijo que conocer a su marido Benji fue una verdadera bendición y tuvo que aguantar mucho. Ambos se casaron en 2015 y llevan una vida tranquila, Diaz y su pareja tuvieron a una hija y la actriz no puede evitar emocionarse cada vez que lo piensa, la pequeña Raddix Madden, de 7 meses ha sido el mejor regalo que ha tenido y el papel de madre lo está desempeñando de forma increíble.