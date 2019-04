La historia de Jesús contada por latinoamericanos

Junto a la Semana Santa llega a los cines dominicanos la película Jesús de Nazaret, dirigida por el mexicano Rafael Lara, con Julián Gil en el icónico papel de Jesús.

A Gil se une un variado elenco de exitosos actores latinos entre ellos Lincoln Palomeque, Eugenio Siller, Santiago Ramundo, Pedro Moreno, Mauricio Henao, Mayrin Villanueva, Gaby Espino, Marlene Favela, Anaju Dorigon, Sergio Goyri, Mario Cimarro, Fernando Allende, Sergio Marore, Carlos de la Mota y Miguel Arce.

A Diario Libre llegaron Julián (Jesús) y Lincoln (Pedro), para hablar de la profundidad del filme y su propósito. Ambos coincidieron que aunque tratan un tema de carácter religioso, la película está dirigida a todo público, pues además del valor que pueda tener para cada persona la figura de Jesús, se trata de un personaje universal.

“Todos estamos interpretando personas con las que hemos crecido, en especial Jesús. Cada línea corresponde a textos bíblicos, lo cual en sí es una gran responsabilidad y un reto. Son textos que todos han leído, y cuando lo vez en pantalla... a mí me pasa que todavía no me creo en el proyecto tan importante en el que participamos”, afirmó Julián Gil.

En el caso del actor colombiano Lincoln Palomeque, este rol es uno de los más importantes de su carrera. “Esto ha sido una gran responsabilidad. Hay que tenerle mucho respeto a esta historia. Estamos contando lo que ya se conoce, pero bien contado con actores latinos y en español. La hace especial que está muy bien narrada”, afirmó.

Los actores describen a Jesús de Nazaret como una película informativa muy bien contada, en especial para los que no conocen la historia de Jesús, como también para las nuevas generaciones.

Para la producción de la película se trasladaron a España, logrando filmar en locaciones de gran belleza que le agregan una fotografía especial, con castillos y desiertos.

Para Gil la película habla de la fe, independientemente de la religión. Amor, nobleza y hermosos sentimientos se dejan ver en esta propuesta, en la que se preocuparon también por el vestuario para poder transportar a la época.