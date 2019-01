La historia de Juanita y su regreso al país

“Juanita”, la nueva producción dominicana que llega a las salas de cine, es dirigida por la cineasta Leticia Tonos Paniagua y protagonizada por Cheddy García. Aquí vemos la historia de, valga la redundancia, Juanita (García), una ingeniosa inmigrante dominicana que regresa a su país luego de vivir 5 años en España, pero no vuelve sola, con ella está Mariano, un tosco agricultor español que ha decidido vender su casa en Chinchón e irse a vivir al Caribe. Esta inusual pareja vienen a iniciar una nueva etapa de su vida mientras sobrelleva la Navidad en Santo Domingo.

La película, dirigida y escrita por Tonos, fue filmado tanto en España como en República Dominicana. También incluye en su elenco a Tito Valverde, reconocido actor español que en 1993 ganó en la categoría de Mejor actor de reparto en los Premios Goya por su participación en el filme “Sombras en una batalla”.

“Juanita surge hace aproximadamente dos años del interés que siempre he tenido de explorar lo que es nuestra identidad como dominicanos. Sentía que esos dominicanos que se van a buscar una mejor vida, esos que deciden irse a vivir a otros países no eran lo suficientemente valorados en su justa medida y profundidad por las complejidades que manejan esos compatriotas nuestros a nivel de relaciones, del desapego que llegan a tener de los hijos, de lo difícil que es el regreso, de cómo llega un momento que no se sienten bien ni aquí ni allá. Me parece algo muy complejo y que vale la pena explorar y ser valorado”, comenta Leticia Tonos.

Ahora solo queda ir al cine y ver cómo Juanita se adaptará la vida en Santo Domingo después de tanto tiempo fuera del país y sin compartir con su familia.