La industria cinematográfica y audiovisual aportó este año más de RD$3,719 millones a la economía

La cinta Miriam Miente se alzó con los premios de la crítica francesa en el Festival de Cine Latinoamericano de Touluse y el premio a la mejor dirección (Natalia Cabral y Oriol Estrada), en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

El Clóset, del cineasta Miguel Vázquez, logró seis premios en festivales internacionales. En el Festival Internacional de Cine de Guayaquil se llevó cuatro estatuillas, incluyendo el de la mejor película. Premio Iguana Dorada, Mejor largometraje, Mejor Edición y Mejor actor (Anthony Álvarez). La celebración de Vásquez y Álvarez se extendió al Festival de Cine Binacional Humano que reconoció a su protagonista como Mejor actor de ficción (Anthony Álvarez).

Veneno, primera caída: el relámpago de Jack de Tabaré Blanchard es la que más rubros acumuló este año según el reporte de la DGCINE. En el New York City Internacional Film Festival la reconoció como Best feature film, Best director in a feature film (Tabaré Blanchard), Best actor in a leading role (Manny Pérez) y Best supporting actor in a feature film (Pepe Sierra).

En México fue galardonada en el Ciudad de México Internacional Film Festival como Best feature film (Mejor largometraje). Mientras que en Vegas Movie Award capturó las estatuillas como Best indie feature, Mejor director (Tabaré Blanchard), Best cinematografphy “Mejor fotografía” (Sebastián Cabrera), Best editing “Mejor edición” (Tabaré Blanchard), Best costume desing “Mejor diseño de vestuario” (Gina Terc), Award of Prestige a Best supporting actor “Mejor actor de reparto” para Pepe Sierra y cerraron en con otro galardón en el Canada Internacional Film Festival con el premio Royal Reel Award.

Lo que siento por ti, de Raúl Camilo, logró ocho reconocimientos, cinco de ellos en el Oklahoma Cine Latino Film Festival. Allí ganó en las categorías de Best latino feature y Best director (Mejor filme latino y Mejor director) (Raúl Camilo), Best screenplay (Giovanna Bonelly), Best actress feature (Yordanka Ariosa), Best actor feature (Félix Germán).

En el Dominican Film Festival de Nueva York se llevó el premio Best feature film y en los festivales de Música de Cine de Terife el premio a la Mejor canción y en el Philadelfia Latino Film Festival tuvo una mención de Honor (Lola award).

El Latino and Iberian Film Festival of Yale le dio el premio como mejor actriz a Nashla Bogaert por su desempeño en Reinbou.

También obtuvo el Premio de la audiencia en el Dominican Film Festival de Nueva York.

El documental del cineasta Marvin del Cid, producido por el Grupo Diario Libre, titulado Cacú: un cambio por la vida fue premiado en el Rushdoc International Documentary Film Festival de Los Ángeles ganó en la categoría “Social media fan choice” y en Rusia el Grax Prix del Green Vision Film Festival, además de dos reconocimientos más en Estados Unidos como mejor documental y selección del público en el Worldfilm.com.