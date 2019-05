“La isla rota” busca propagar mensaje de amor

Para el director y actor este es un tema que le toca de cerca. “Tengo mis razones para querer contar esta historia. Primero mi madre vivió en Haití en los años 50 y desde niño he escuchado los cuentos. Tengo memorias de mi mamá contando su experiencia en Haití. Segundo es un problema del día a día, pues tenemos una relación muy peculiar con nuestros hermanos haitianos. Tenemos una historia de apoyo de ambos lados en todo el devenir del proceso histórico. Y en tercer lugar, entiendo que el odio no es el camino para resolver ningún problema, sobre todo en este tiempo, en que el odio parece ser una bandera, un estandarte. Los nacionalismos, los muros y las fronteras, todo esto lo que hace es dividir a la gente”, afirmó.

Idioma y elenco

Reconocimiento Internacional

La película ya ha participado en más de 10 festivales. Ha cosechado tres premios, entre ellos el premio como Mejor Largometraje de Ficción en el III Festival Internacional de Cine Histórico realizado en Tenerife. “Estoy contento con la trayectoria internacional de la película, y esperamos que sigan llegando más premios”, afirmó Germán.

El director está consciente de que es un tema controversial, pero no le teme a ser sacado de contexto. “Es un tema que no debe causar ningún efecto negativo porque la moraleja es que solo el amor es capaz de hacer que todo el ser humano viva en paz. No solo nosotros con nuestros vecinos, sino todos los países que están en este momento en conflicto por las migraciones. Todos somos hijos de Dios, sobre todo los que predican el cristianismo y el amor por el prójimo. No podemos decir una cosa y actuar de otra. Tenemos que tener el amor en nuestro corazón y en nuestro accionar para comprender que debernos convivir armoniosamente”.