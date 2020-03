$!La lúgubre predicción de la actriz Vanessa Hudgens sobre el coronavirus

El coronavirus está en boca de todos y la última en hablar sobre el tema ha sido Vanessa Hudgens. A la actriz de High School Musical no le sentó bien la cancelación del festival Coachella a causa de la pandemia e hizo un desafortunado comentario por el que posteriormente tuvo que rectificar.

“Sí, hasta julio suena como una mierda”, dijo Hudgens en un directo de Instagram sobre la cuarentena. “Lo siento, pero es un virus, lo entiendo y lo respeto. Pero al mismo tiempo, incluso si todo el mundo se contagiara... Sí, la gente va a morir, lo cual es terrible pero inevitable No sé, tal vez no debería estar haciendo esto ahora”, agregó.

Poco después de una oleada de puede que muy merecidos comentarios negativos, Hudgens compartió otro video asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Hola, chicos. Ayer hice un directo de Instagram y hoy me doy cuenta de que algunos de mis comentarios están sacados de contexto”, apuntó.

“¡Es un momento loco! Es un momento loco y estoy en casa encerrada, y eso es lo que espero que vosotros también estéis haciendo, en cuarentena completa y manteniéndonos seguros y cuerdos. No me tomé esta situación a la ligera de ninguna manera. Estoy en casa. Así que quedaos también vosotros”, rectificó.

Además la intérprete colgó un mensaje escrito a través de Twitter disculpándose de nuevo. “Hey, chicos. Lo siento mucho por la forma en que he podido ofender a todos los que han visto mi clip en directo en Instagram ayer. Me he dado cuenta de que mis palabras fueron insensibles e inapropiadas para la situación de nuestro país y el mundo ahora mismo. Esto ha sido una gran llamada de atención sobre la importancia que tienen mis palabras, ahora más que nunca. Os deseo que estéis todos a salvo y sanos durante este momento tan loco”, escribió.