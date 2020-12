$!La mujer que intentó todo para salvar a Rafael Amaya de su adicción a las drogas

Rafael Amaya, uno de los actores mexicanos más populares en Latinoamérica y los Estados Unidos, gracias a su rol de Aurelio Casillas en el Señor de los cielos, finalmente está de regreso tras varios meses sin saber nada de él.

Según declaró a People en español, estuvo inmerso en una adicción a las drogas que lo llevó a asilarse de todo y de todos, obligando a la producción de la narcoserie a buscar un reemplazo.

Una mujer se mantuvo a su lado o intentó estarlo a pesar de la negación del actor; se trata de mánager y amiga Karem Guedimin.

De acuerdo a People, Guedimin ha sido a lo largo de los últimos seis años el Pepito Grillo de Rafael Amaya, la mujer que lo aconseja y que le hace ver lo bueno y lo malo de sus decisiones. Por eso cuando a finales del 2019 vio que el actor mexicano estaba fuera de sí, le tocó hacerlo entrar en razón.

“Te lo digo como mánager, si tienes a gente que no te suma y que te dice eres un fregón y cuando llegas con gente de tu trabajo y te dicen que te pueden sustituir [y no te importa, eso no está bien]”, dice Guedimin. “Él me decía, [que se deprimía] porque [la gente] ya no buscaban al actor, sino al señor de los cielos”. A lo que agrega: “[Yo le decía] a mí me vale que seas Rafael Amaya, el señor de los cielos, yo te quiero bien”.