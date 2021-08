$!La nueva etapa profesional del humorista Víctor Reyes: “Me pagan lo que nunca me pagaron en la tv”

Lejos de la televisión, el humorista y guionista Víctor Reyes está, según sus palabras, percibiendo más ingreso de los que nunca le pagaron en la pantalla chica.

“A los que se preguntan sobre mi carrera, pues les cuento que estoy en una etapa de mi vida que gano más haciendo menos. Escribo historias para una plataforma colombiana que se transmite por las redes y me pagan lo que nunca me pagaron en la televisión”, informó a través de su perfil de Twitter.

El humorista asegura que está escribiendo para una plataforma colombiana que se transmite por las redes. Aclaró que no son con temáticas humorísticas, lo que significa una nueva etapa en su carrera.

“No, no es humor. Son historias aleccionadoras. Escribir drama es mucho más fácil que escribir humor. El humor que es tan criticado es el arte más difícil de escribir”, dijo.

El guionista y humorista siempre ha señalado que le gusta asumir retos.

“El no quedarme en un mismo lugar, el seguir creciendo. El ser humano debe ir evolucionando en lo que hace, y de escribir humor para la televisión, para la radio, luego pasé a escribir “Shows de Nigth Club”; escribí el guion de los premios soberano 2014 y en el proceso de mi carrera me he ido preparando, haciendo cursos y seminarios para escribir guiones para el cine”, dijo hace un tiempo.